مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لماذا أصبح ChatGPT المستشار الأول للمديرين التنفيذيين؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

- التنفيذيون يقودون ثورة الذكاء الاصطناعي ويعتمدون على توصياته لاتخاذ قرارات إستراتيجية

- 94 % من المديرين التنفيذيين يستخدمون AI مقابل 49% فقط من الموظفين

- قرارات بملايين الدولارات تبنى على توصيات الذكاء الاصطناعي

لم يعد البحث عن المعلومات واتخاذ القرارات كما كان في السابق، ففي الوقت الذي اعتدنا فيه أن تقدم لنا محركات البحث قوائم طويلة من الروابط، باتت منصات الذكاء الاصطناعي اليوم تمنح المستخدم توصيات مباشرة وأجوبة واضحة، مدعومة بأسماء شركات وأسباب مقنعة، هذا التحول يعكس بداية مرحلة جديدة غيرت جذريا الطريقة التي نبحث بها ونتخذ بها قراراتنا.

دراسة جديدة صادرة عن شركة Bospar أكدت أن هذا التحول أصبح واقعا، وأن المديرين التنفيذيين هم من يقودونه، حيث أظهرت الأرقام أن 94% من التنفيذيين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي، مقابل 49% فقط من الموظفين الذين لا يملكون صلاحيات اتخاذ القرار. والأكثر لفتا أن 84% من هؤلاء التنفيذيين أجروا بالفعل عمليات شراء بناء على توصيات الذكاء الاصطناعي.

السبب الأول: الثقة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات بملايين الدولارات

لم يعد التنفيذيون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمجرد زيادة الإنتاجية، بل أصبحوا يثقون به في قرارات شراء ضخمة بملايين الدولارات، أكثر من ثلثيهم وضعوا استراتيجيات متكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار الموردين، ما يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبا أساسيا في ميدان القرارات الاستراتيجية.

السبب الثاني: انهيار نموذج المبيعات التقليدي

النموذج القديم الذي اعتمد على المكالمات الباردة والعروض التقديمية في طريقه للاندثار، المديرون التنفيذيون يلجأون مباشرة إلى الذكاء الاصطناعي لطلب ترشيحات الموردين، وغالبا ما يشترون بناء على التوصية الأولى، هذا يعني أن غياب علامتك التجارية عن الإجابة قد يخرجك من عملية الشراء من بدايتها.

السبب الثالث: السرعة أهم من جوجل

لطالما كان جوجل هو البوابة الأولى للبحث والاكتشاف، لكن بيانات Bospar تشير إلى أن نصف المهنيين تقريبا يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي مكان جوجل بالكامل بحلول 2030، بينما تصل النسبة لدى جيل Z إلى 73.4%، الفارق أن جوجل يقدم روابط، بينما يقدم الذكاء الاصطناعي إجابات مباشرة. لذلك يفضل التنفيذيون السرعة والوضوح في اتخاذ قراراتهم.

ومن هنا برز مفهوم جديد: تحسين محركات التوليد، والذي ينظر إليه على أنه الجيل التالي من تحسين محركات البحث SEO.

السبب الرابع: تنوع المنصات حسب الحاجة

رغم أن ChatGPT يتصدر الاستخدام بنسبة 51.7%، فإن التنفيذيين يتجهون أيضا إلى منصات متخصصة مثل Microsoft Copilot وDeepSeek وPerplexity، وغالبا ما يبدلون بين المنصات حسب نوع القرار، ويعمد نصفهم تقريبا إلى التحقق من النتائج عبر أكثر من أداة.

السبب الخامس: الثقة بالمصادر وراء التوصيات

تعتمد توصيات الذكاء الاصطناعي على مصادر رصينة، وهو ما يمنحها المصداقية لدى التنفيذيين، وتتصدر الأبحاث الأكاديمية قائمة المصادر الموثوقة بنسبة 54.3%، تليها الدوريات المتخصصة (42.9%) ثم وسائل الإعلام الكبرى (37.5%). وهذا يعني أن ظهور اسم شركتك في هذه المنصات لم يعد ترفا، بل شرطا أساسيا لتكون ضمن دائرة الترشيحات التي يعتمد عليها التنفيذيون.

الذكاء الاصطناعي أصبح البوابة الجديدة للأعمال

توضح الدراسة أن التنفيذيين هم الفئة الأكثر ثقة واعتمادا على الذكاء الاصطناعي، ليس فقط للاستخدام اليومي، بل لاتخاذ قرارات استراتيجية كبرى، وتحسين الظهور في محركات التوليد GEO لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة لضمان أن تكون العلامات التجارية جزءا من الإجابات التي يعتمد عليها التنفيذيون في عصر الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي ChatGPT استخدام التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في الشركات

