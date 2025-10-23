قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الزراعة: الشراكة مع أفريقيا ضرورة إستراتيجية ومصر دائما تسعد بتقديم ونقل خبراتها للأشقاء

شيماء مجدي

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل ختام برنامجين تدريبيين متخصصين، نظمهما المركز الدولي المصري للزراعة، التابع للعلاقات الزراعية الخارجية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بمشاركة نحو 24 متخصصاً من 19 دولة أفريقية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول القارة في المجالات الحيوية التي تخدم قضية الأمن الغذائي.

وفي كلمته، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وهيئة الجايكا على التعاون المثمر، مؤكداً أن تخريج هذه الكوكبة من المتدربين يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الأمن الغذائي في أفريقيا وتسخير كل الدعم والخبرات المصرية لخدمة الأشقاء في القارة.

ودعا وزير الزراعة المتدربين إلى أن يكونوا سفراء لنقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها في مصر إلى بلادهم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه البرامج التدريبية المتخصصة.


واضاف الوزير إن الشراكة مع الاشقاء في القارة الأفريقية ليست مجرد تعاون عابر، بل هي ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي المشترك، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل التغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا على ضرورة توحيد وتنسيق الجهود العالمية والإقليمية لبناء نُظم غذائية أكثر مرونة واستدامة، وأكد أن هذا يتطلب تضافر كل القدرات والخبرات المتاحة في القارة لمواجهة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.


وقال فاروق أن مصر تسعد دائمًا باستضافة المتخصصين في القطاع الزراعي من الدول الأفريقية للتدريب، سواء في مجال الزراعة أو في الأنشطة المرتبطة به، مشيرا إلى أن المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية هو الذراع الأساسي لوزارة الزراعة المصرية في بناء القدرات البشرية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في القارة.

ومن جهته، أكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، على توجيهات وزير الزراعة، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء من الدول الأفريقية وزيادة الفرص التدريبية لهم، مشيراً إلى أن البرنامجين التدريبيين استمرا لما يقرب من شهرين ونصف، وجمعا بين المحاضرات النظرية المكثفة والزيارات الميدانية التطبيقية.

وأشاد موسى، بمستوى المتدربين الأفارقة وحرصهم على الاستفادة من الخبرات المصرية، موضحا أن تصميم البرامج جاء ليلامس الاحتياجات الفعلية للدول الأفريقية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والعلماء والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، حيث تم  تقديم محتوى تدريبي متكامل، يجمع بين الأسس العلمية الرصينة والتطبيق العملي في أفضل المزارع والمراكز البحثية المصرية الرائدة.

ومن ناحيتها قالت المهندسة سهير الحفني، مدير عام المركز الدولي المصري للزراعة، أن البرنامجين هدفا إلى نقل خبرات مصر الرائدة في مواجهة التغيرات المناخية إلى أفريقيا، حيث جاء البرنامج الأول، حول "تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا"، واستمر شهرين بمشاركة 10 متدربين من 10 دول، كما غطى البرنامج محاور نظرية وعملية مكثفة شملت الاستزراع السمكي، إدارة المياه، وتغذية الأسماك، وتأثيرات التغيرات المناخية، وتخلله زيارات ميدانية لمواقع إنتاج الأسماك والأعلاف في عدة محافظات مصرية، لافتة إلى ان البرنامج الثاني، حول: "استراتيجيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في أفريقيا"، استمر لشهرين ونصف بمشاركة 14 متدرباً من 14 دولة أفريقية، وركز على تقنيات الزراعة الحديثة، استخدام الذكاء الاصطناعي، والمكافحة الحيوية للآفات لزيادة إنتاجية الأرز.

وتابعت أن البرنامج شمل التطبيق العملي بزيارات ميدانية لمركز بحوث الأرز ومواقع أخرى للتعرف على أفضل ممارسات الإنتاج والتعامل مع التحديات البيئية، كما تضمن جولات سياحية للمتدربين للتعرف على المعالم التاريخية في الجيزة والإسكندرية.

ومن ناحيتهم أشاد المشاركون بالبرامج التدريبية ومستواها المتميز، مؤكدين أنها غطت أوجه احتياجاتهم التدريبية وعرّفتهم على الخبرات المصرية الرائدة في مجالي المزارع السمكية وزراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية. كما تضمنت فترة التدريب جولات سياحية للتعرف على أهم المعالم التاريخية والأثرية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و "ياماموتو أتسوشي"، ممثل مكتب جايكا في مصر، وعدد من سفراء الدول الافريقية.

علاء فاروق وزير الزراعة المركز الدولي المصري للزراعة وزارة الخارجية الأمن الغذائي

