مفاجأة كبري.. سورا من OpenAI يتصدر متجر آبل ويقفز إلى المركز الأول

حقق تطبيق سورا من OpenAI المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي نجاحا هائلا منذ إطلاقه، رغم كونه حاليا متاحا بنظام الدعوات فقط، ومقتصرا على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

في يومه الأول، سجل تطبيق سورا 56000 عملية تنزيل، وأصبح في المرتبة الثالثة ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا في متجر “آب ستور” الأمريكي، وفقا لبيانات جديدة من مزود تحليلات التطبيقات “Appfigures”، وفي 3 أكتوبر، تصدر التطبيق المرتبة الأولى في متجر تطبيقات آبل.

وبهذا، أصبح “سورا” يتفوق على تطبيق جيمناي من جوجل و"شات جي بي تي" من OpenAI.

وتقدر Appfigures أن تطبيق “سورا” على نظام iOS حقق إجمالي 164000 عملية تنزيل خلال أول يومين من إطلاقه، في 30 سبتمبر و1 أكتوبر.

وفي مقارنة مع إطلاقات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الكبرى، فإن الرقم الذي حققه “سورا” في يومه الأول يتفوق على أداء بعض التطبيقات الأخرى مثل “كلود” من أنثروبك و"كوبيلايت" من مايكروسوفت، ويوازي إطلاق تطبيق"جروك" من xAI.

بينما شهد تطبيقا “شات جي بي تي” و"جيمناي" من جوجل إطلاقا أقوى نسبيا، حيث بلغ عدد التنزيلات في اليوم الأول 80000 لكل منهما على الأقل.

وبالرغم من أن “سورا” لا يزال متاحا بنظام الدعوات فقط، مما قد يؤثر على المقارنة بشكل عادل، إلا أن هذا الأداء القوي يعكس اهتماما متزايدا من قبل المستخدمين بأدوات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي توفر تجربة شبيهة بالتواصل الاجتماعي.

ورغم انتقادات بعض العاملين في OpenAI الذين يفضلون تركيز الشركة على حل المشكلات الكبرى التي تخدم الإنسانية، إلا أن استخدام مقاطع الفيديو العميقة “ديب فيك” قد يكون له أيضا تأثيرات مفيدة، كما يظهر في الفيديو الشهير الذي يظهر فيه الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان وهو يسأل: “هل تستمتع خنازيري بطعامها؟”.

لتوفير مقارنة عادلة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، قامت “Appfigures” بتحليل التنزيلات في الولايات المتحدة وكندا فقط، هذا لأن استراتيجيات إطلاق التطبيقات تختلف.

على سبيل المثال، أطلق “شات جي بي تي” في البداية على iOS وكان مقتصرا على الولايات المتحدة فقط، بينما كان "جروك" متاحا في الولايات المتحدة وأستراليا والهند، أما تطبيق “كلود” من أنثروبك فلم يحدد أي قيود جغرافية عند إطلاقه في العام الماضي.

من خلال التركيز على التنزيلات في الولايات المتحدة وكندا فقط، وجدت Appfigures أن تطبيق “شات جي بي تي” و"جيمناي" حققا إطلاقا أقوى من “سورا”، حيث سجل الأول 81000 عملية تنزيل في اليوم الأول، والثاني 80000 تنزيل.

بينما تساوى “سورا” مع “جروك” في عدد التنزيلات في اليوم الأول، والذي بلغ 56000 عملية تنزيل، وفي المقابل، سجل تطبيق “كلود” 21000 عملية تنزيل، بينما وصل “كوبيلايت” إلى 7000 تنزيل فقط.

وقد وصل “سورا” أيضا إلى تصنيفات متجر 'آب ستور' الأمريكي، ليحتل المركز الثالث في اليوم الثاني من إطلاقه، بالمقارنة، وصل “شات جي بي تي” إلى المركز الأول في اليوم الثاني، بينما كان"جروك" في المركز الرابع، و"جيمناي" في المركز السادس، و"كوبيلايت" في المركز التاسع عشر، و"كلود" في المركز 78.