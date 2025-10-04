سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

تزيد نسب الوفاة بين الرجال المصابين بمرض سرطان الثدي عن نسبة النساء الوفيات بين النساء المصابات بنفس المرض.

سر خطورة سرطان الثدي عند الرجال

ويرجع ذلك لاعتقاد الكثير من الرجال أن هذا المرض لايصيبهم وحتى لو حدث فلن يتضرروا من استئصال الثدي ولكن مالايعرفه هؤلاء أن سرطان الثدي له مضاعفات خطيرة تهدد الرجال قد تصل للوفاة.

وبسبب إهمال الرجال لإجراء الفحص اليدوي الثدي وعدم الخضوع للأشعة والفحوصات الطبية التى تساعد في اكتشاف سرطان الثدي فعادة ما يتأخر الرجال في اكتشاف الإصابة حتى يصلوا المراحل الأخيرة مما يصعب العلاج والشفاء التام ويزيد من احتمالات الوفاة.

أعراض سرطان الثدي عند الرجال

وفقا لما ذكره موقع cancercenter نكشف لكم أهم أعراض سرطان الثدي عند الرجال.

يمكن أن تكون أعراض سرطان الثدي عند الرجال مشابهة لتلك التي تعاني منها النساء وقد تشمل:

كتل في الثدي، وعادة ما تكون غير مؤلمة

سماكة الثدي

تغيرات في الحلمة أو جلد الثدي، مثل التغميق أو التجعد أو الاحمرار

خروج سوائل من حلمات الثدي.