من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»

تحدّث علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "تعادلت أمام الأهلي وتعادلت أمام الزمالك عشان محدش يزعل".

وأضاف: "كنا نواجه فريقًا كبيرًا وعلى مستوى عالٍ، والجميل أنك ترجع بعد ما تكون متأخر قدام الزمالك. أنا سعيد للغاية بأداء لاعبي غزل المحلة".

وتابع: "جمهور الكرة في المحلة ذوّاق جدًا وبيحبني جدًا، وبإذن الله ترجع المحلة لأمجادها، وكل الشكر ليهم، وبإذن الله نحقق اللي هم عاوزينه".

وواصل: "جمهور الزمالك قال نفس اللي قاله المحللون، رأيهم، والزمالك ينقصه الكثير بسبب تراجعه الشديد، والوقت غير مناسب للتغيير".

واختتم: "مع احترامي للكابتن عماد النحاس، الأهلي محتاج مدربًا كبيرًا وأجنبيًا، لأن الأهلي يشارك في العديد من البطولات العالمية والدولية".

