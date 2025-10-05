مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»

تحدّث علاء عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "تعادلت أمام الأهلي وتعادلت أمام الزمالك عشان محدش يزعل".

وأضاف: "كنا نواجه فريقًا كبيرًا وعلى مستوى عالٍ، والجميل أنك ترجع بعد ما تكون متأخر قدام الزمالك. أنا سعيد للغاية بأداء لاعبي غزل المحلة".

وتابع: "جمهور الكرة في المحلة ذوّاق جدًا وبيحبني جدًا، وبإذن الله ترجع المحلة لأمجادها، وكل الشكر ليهم، وبإذن الله نحقق اللي هم عاوزينه".

وواصل: "جمهور الزمالك قال نفس اللي قاله المحللون، رأيهم، والزمالك ينقصه الكثير بسبب تراجعه الشديد، والوقت غير مناسب للتغيير".

واختتم: "مع احترامي للكابتن عماد النحاس، الأهلي محتاج مدربًا كبيرًا وأجنبيًا، لأن الأهلي يشارك في العديد من البطولات العالمية والدولية".