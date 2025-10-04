المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

قضت الدائرة الأولى، جنايات مستأنف بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة السر علي القلشي، بقبول الاستئاف شكلا المقدم من المتهم عبد السلام محمد صبري إبراهيم، قائد قطار طوخ، بتعديل الحكم المستأنف عليه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، والمعروفة إعلاميا بـ "حادث قطار طوخ"، والذى راح ضحيته 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بشأن التهم الأولي والثانية والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، وألزمته بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، وتأييد حكم رد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيها، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، وتعديل الحكم المستأنف لكل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بـ السجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبسير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، الذي فقدت منفعته، وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخصًا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، وعطّلا سيرها، وقد نتج عن ذلك وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 شخصًا، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.