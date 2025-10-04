قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
رئيس الوزراء: موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود جدًا واستجابة لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة
القوات المسلحة الايرانية: لن نسمح للأعداء بعرقلة تصدير النفط
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حان الوقت للتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة ذوينا
فيديو

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

إيمان عبد اللطيف

أصدر مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، بيانا لجميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر طالبهم  بضرورة إخلاء  الأراضي،  والمنازل، نظراً لارتفاع منسوب المياه بنهر النيل.

وأكد المركز، أن الفيضان قد يؤدي إلى غمر معظم أراضي طرح النهر والمباني المقامة على جوانب المجرى.

وأكد بيان مركز منوف، أنه وجب التنبيه والتشديد على كافة المواطنين بقرى مركز منوف المقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة بنطاق المركز لتوخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حالياً، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم من جراء ما سيحدث من ارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

https://www.youtube.com/shorts/KJ90OXGb9-8?t=5&feature=share
