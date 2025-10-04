اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

أصدر مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، بيانا لجميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر طالبهم بضرورة إخلاء الأراضي، والمنازل، نظراً لارتفاع منسوب المياه بنهر النيل.

وأكد المركز، أن الفيضان قد يؤدي إلى غمر معظم أراضي طرح النهر والمباني المقامة على جوانب المجرى.

وأكد بيان مركز منوف، أنه وجب التنبيه والتشديد على كافة المواطنين بقرى مركز منوف المقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة بنطاق المركز لتوخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حالياً، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم من جراء ما سيحدث من ارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

https://www.youtube.com/shorts/KJ90OXGb9-8?t=5&feature=share