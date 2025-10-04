انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر

انطلقت اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الأول لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025 / 2026، بالشراكة مع كلية التجارة بجامعة أسيوط، في خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الدراسات العليا وتعزيز التأهيل المهني والأكاديمي للكوادر بمختلف التخصصات.

وتستهدف البرامج رفع كفاءة الدارسين وتزويدهم بالمهارات التطبيقية والإدارية التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يسهم في إعداد جيل من المتخصصين القادرين على المنافسة والابتكار في بيئات العمل الحديثة.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة ماضية في نهجها لتوسيع قاعدة البرامج المهنية المتميزة، بما يواكب خطط الدولة في دعم التعليم التطبيقي وربط مخرجاته بالتنمية المستدامة.

ويشرف على البرامج كل من الدكتور أحمد ربيع المنسق العام للتعليم المدمج، الدكتور محمود النوبي أحمد مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية، حيث استقبلت الجامعة طلابها الجدد وسط أجواء من التنظيم والالتزام والتطلع لبداية عام جامعي حافل بالنجاح والعطاء.