قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر

انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر فى شراكة أكاديمية تعزز كفاءات المستقبل
انطلاق الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر فى شراكة أكاديمية تعزز كفاءات المستقبل
شمس يونس

انطلقت اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الأول لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025 / 2026، بالشراكة مع كلية التجارة بجامعة أسيوط، في خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الدراسات العليا وتعزيز التأهيل المهني والأكاديمي للكوادر بمختلف التخصصات.

وتستهدف البرامج رفع كفاءة الدارسين وتزويدهم بالمهارات التطبيقية والإدارية التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يسهم في إعداد جيل من المتخصصين القادرين على المنافسة والابتكار في بيئات العمل الحديثة.

وأكدت  الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة ماضية في نهجها لتوسيع قاعدة البرامج المهنية المتميزة، بما يواكب خطط الدولة في دعم التعليم التطبيقي وربط مخرجاته بالتنمية المستدامة.

ويشرف على البرامج كل من الدكتور أحمد ربيع المنسق العام للتعليم المدمج،  الدكتور محمود النوبي أحمد مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية، حيث استقبلت الجامعة طلابها الجدد وسط أجواء من التنظيم والالتزام والتطلع لبداية عام جامعي حافل بالنجاح والعطاء.

الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

محمد أوناجم

3-1.. اوناجم يسجل الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في مرمى الأهلي بالدوري

الزمالك

إسلام صادق لـ إدارة الزمالك: الأبيض يواصل النزيف.. ولايزال مجلس لبيب صامتًا

الجونة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمواجهة طلائع الجيش والجونة بالدوري

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد