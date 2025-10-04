قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتفقد منطقة وادي الملوك بالأقصر ويلتقي بعدد من المجموعات السياحية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بجولة تفقدية بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي، بمحافظة الأقصر، حيث التقى بعدد من المجموعات السياحية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإسبانيا، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والذين تبادلوا معه أطراف الحديث حول تجاربهم السياحية في مصر.

وزير السياحة والآثار 

أعرب السائحون عن انبهارهم بما شاهدوه من آثار عظيمة تعكس عراقة الحضارة المصرية وتفردها عبر العصور، مشيرين إلى أنهم استمتعوا بزيارة المواقع الأثرية في الأقصر وأسوان، وبالأجواء الفريدة التي عاشوها خلال رحلاتهم النيلية بين المدينتين.

 كما أوضح بعضهم أنهم سيواصلون رحلتهم إلى أسوان ومدينة أبو سمبل لزيارة معبديها الشهيرين، فيما ذكر آخرون أنهم زاروا القاهرة قبل وصولهم إلى الأقصر وسيعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء رحلتهم في الأقصر.

كما أعرب  السائحون عن إعجابهم الكبير بالمأكولات التراثية الصعيدية التي تذوقوها خلال رحلتهم، وبالحرف اليدوية التقليدية التي تعكس روح الأصالة والإبداع المصري، مؤكدين أنهم سيشجعون أصدقائهم وأقاربهم على زيارة مصر لما لمسوه من دفء الضيافة وروعة التجربة السياحية.

وأشار السائحون الأمريكيون أنهم اتخذوا قرار زيارة المقصد السياحي المصري عقب زيارتهم لأحد المعارض الأثرية المصرية التي استضافتها مدينة سان فرانسيسكو عام 2022، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بما شاهدوه من قطع أثرية فريدة تمثل جانباً من عظمة الحضارة المصرية، وأضافوا أن هذه الزيارة جاءت رغبةً منهم في مشاهدة المواقع الأثرية الأصلية التي خرجت منها تلك الكنوز، والتعرف عن قرب وبصورة أعمق على تاريخ مصر العريق وحضارتها الخالدة.

ومن جانبه، رحب شريف فتحي بهم، معرباً عن سعادته بلقائهم واستماعه لانطباعاتهم الإيجابية، مؤكداً على أن المقصد السياحي المصري يقدم لزائريه تجارب سياحية متعددة ومتنوعة ومتكاملة وآمنة تليق بعظمة المقصد المصري وتنوع منتجاته السياحية والثقافية، متمنياً لهم إقامة ممتعة ورحلة لا تُنسى في أرض الحضارة والتاريخ.

وزير السياحة والآثار الآثار وادى الملوك الاقصر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

أوبك

دول أوبك تبحث عن توافق صعب حول حجم الزيادة المقبلة في إنتاج النفط

أنطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة: جوتيريش شكر مصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة تتعهد بتوسيع الائتلاف الحكومي رغم التحديات السياسية الكبيرة

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد