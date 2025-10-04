وزير السياحة والآثار يتفقد منطقة وادي الملوك بالأقصر ويلتقي بعدد من المجموعات السياحية

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، بجولة تفقدية بمنطقة وادي الملوك بالبر الغربي، بمحافظة الأقصر، حيث التقى بعدد من المجموعات السياحية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإسبانيا، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والذين تبادلوا معه أطراف الحديث حول تجاربهم السياحية في مصر.

وزير السياحة والآثار

أعرب السائحون عن انبهارهم بما شاهدوه من آثار عظيمة تعكس عراقة الحضارة المصرية وتفردها عبر العصور، مشيرين إلى أنهم استمتعوا بزيارة المواقع الأثرية في الأقصر وأسوان، وبالأجواء الفريدة التي عاشوها خلال رحلاتهم النيلية بين المدينتين.

كما أوضح بعضهم أنهم سيواصلون رحلتهم إلى أسوان ومدينة أبو سمبل لزيارة معبديها الشهيرين، فيما ذكر آخرون أنهم زاروا القاهرة قبل وصولهم إلى الأقصر وسيعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء رحلتهم في الأقصر.

كما أعرب السائحون عن إعجابهم الكبير بالمأكولات التراثية الصعيدية التي تذوقوها خلال رحلتهم، وبالحرف اليدوية التقليدية التي تعكس روح الأصالة والإبداع المصري، مؤكدين أنهم سيشجعون أصدقائهم وأقاربهم على زيارة مصر لما لمسوه من دفء الضيافة وروعة التجربة السياحية.

وأشار السائحون الأمريكيون أنهم اتخذوا قرار زيارة المقصد السياحي المصري عقب زيارتهم لأحد المعارض الأثرية المصرية التي استضافتها مدينة سان فرانسيسكو عام 2022، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بما شاهدوه من قطع أثرية فريدة تمثل جانباً من عظمة الحضارة المصرية، وأضافوا أن هذه الزيارة جاءت رغبةً منهم في مشاهدة المواقع الأثرية الأصلية التي خرجت منها تلك الكنوز، والتعرف عن قرب وبصورة أعمق على تاريخ مصر العريق وحضارتها الخالدة.

ومن جانبه، رحب شريف فتحي بهم، معرباً عن سعادته بلقائهم واستماعه لانطباعاتهم الإيجابية، مؤكداً على أن المقصد السياحي المصري يقدم لزائريه تجارب سياحية متعددة ومتنوعة ومتكاملة وآمنة تليق بعظمة المقصد المصري وتنوع منتجاته السياحية والثقافية، متمنياً لهم إقامة ممتعة ورحلة لا تُنسى في أرض الحضارة والتاريخ.