أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتفقد عدداً من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمحافظة الأقصر

محمد الاسكندرانى

قام شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية بعدد من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمدينة الأقصر، لمتابعة مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة، وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر.

خلال الجولة، تفقد الوزير المناطق الداخلية والخارجية للفنادق، وصالات الاستقبال، وحمامات السباحة، والمطاعم والكافيتيريات، ومناطق الترفيه، بالإضافة إلى غرف وأجنحة الإقامة، والحدائق والبرجولات.

 كما شملت الجولة تفقد الأسطح وغرف ماكينات التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة والدهبيات، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل من مالكي ومديري المنشآت حول مكوناتها والخدمات السياحية التي تقدمها بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للسائحين والمصريين على حد سواء.

أشاد شريف فتحي بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية التي زارها، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري، سواء الثابتة أو العائمة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع شركاء المهنة من القطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما أكد على حرص الوزارة على تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتنويع المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد المصري، والتوسع في الأنماط السياحية المختلفة، بما يحقق مستهدفات استراتيجية الوزارة الرامية إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالمياً من حيث تنوع الأنماط والمنتجات.

وخلال تفقده لأحد الفنادق الصديقة للبيئة بالبر الغربي في الأقصر، استمع الوزير إلى عرض من مدير الفندق حول التجربة السياحية الفريدة التي يقدمها للنزلاء، حيث يجمع الفندق بين الطابع الريفي الفاخر والموقع المتميز المطل على الضفة الغربية لنهر النيل، وسط بساتين النخيل والحدائق الخلابة التي تمنح الزوار تجربة هادئة ومتجانسة مع البيئة الطبيعية والتراثية للمنطقة.

كما اطلع الوزير على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها الفندق، ومن بينها تخصيص أماكن لبيع المنتجات التراثية اليدوية، حيث تم التباحث حول إمكانية تنظيم الوزارة لدورات تدريبية للمجتمعات المحلية المحيطة بالفندق لتطوير مهاراتهم في الحرف التراثية، وذلك من خلال منصة التدريب EGTAP التي أطلقتها الوزارة في شهر يوليو الماضي.

وزير السياحة والآثار الفنادق الثابتة الدهبيات مصر سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

