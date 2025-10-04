أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

خطر الحريق.. كيا تستدعي ما يقرب من 40 ألف سيارة سورينتو

أعلنت كيا عن استدعاء نحو 40 ألف سيارة من طراز سورينتو بعد رصد خلل قد يتسبب في اندلاع حريق مفاجئ، وسط دعوات عاجلة لمالكي السيارات بالتوجه إلى الوكلاء.



أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

طرحت تسلا نسخة أقل سعرًا من موديل Y، لتكون في متناول شريحة أكبر من العملاء، لكن مع بعض التنازلات في الأداء والتجهيزات.



تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

واجهت تويوتا دعاوى قضائية جديدة بعد تقارير عن توقف بعض سياراتها فجأة أثناء القيادة، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لسلامة السائقين.



احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

كشف خبراء السيارات عن 3 عادات خاطئة يقع فيها السائقون يوميًا، تؤدي مع مرور الوقت إلى تدمير المحرك وأجزاء أساسية من السيارة.

