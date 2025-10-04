قنصل تل أبيب بنيويورك: إسرائيل وافقت على خطة ترامب والخطوة التالية تحرير المحتجزين

صرح القنصل العام لإسرائيل في نيويورك، أوفير أكونيس، خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، اليوم السبت، أن إسرائيل وافقت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة، مؤكداً أن المرحلة التالية ستكون العمل على تحرير جميع المحتجزين.

وقال أكونيس في كلمته: "معاداة السامية حول العالم عادت إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ما وصفهم بـ"القادة الضعفاء والخاضعين الذين يفضلون الاستسلام على مواجهة التهديدات".

وأضاف أن الهجوم الأخير في مانشستر يعكس نتائج مباشرة لسياسات "رخوة ومتهاونة"، لكنه شدد على أن إسرائيل لن تسمح بأن تكون ضحية لدبلوماسية ضعيفة، مؤكداً التزام بلاده بالدفاع عن نفسها وعن حقوق مواطنيها أمام أي تهديد.