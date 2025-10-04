مسؤول في البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر في طريقهما إلى القاهرة لبحث خطة غزة

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، السبت، أن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، توجها إلى مصر لبحث ملف الإفراج عن المحتجزين في غزة، وذلك عقب إعلان حركة حماس موافقتها على خطة ترامب.

وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، أن الزيارة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.

وسيلقي رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانا لوسائل الإعلام في الساعة الثامنة مساءا.



و قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، إنه بعد رد حماس وتصريح الرئيس ترامب، تستعد إسرائيل اليوم السبت لاستئناف المحادثات وإرسال وفد تفاوضي، وبينما أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في غزة، وفقا للقناة 13 العبرية.

كما أوضح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن "الأمر لم يصل إلى وقف إطلاق نار بعد"، ومع ذلك، أضاف المصدر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات، وأن المفاوضات من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام فقط.

ويتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى القاهرة، برفقة صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومن المتوقع أيضا وصول وفد حماس الليلة لإجراء محادثات في العاصمة المصرية، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

وفقا للتقرير العبري، فإن ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارا" سوى اعتبار إعلان حماس إعلانا يفتح الباب أمام الحوار، ومع ذلك، تستعد إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الوسطاء، وقد بدأت بالفعل العمل بشكل مكثف على نقاط الخلاف، بما في ذلك خرائط الانسحاب وهويات الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.