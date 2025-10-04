إسبانيا: عشرات الآلاف يتظاهرون في برشلونة رفضا للاحتلال والإبادة في غزة| صور

تواصلت في مدينة برشلونة الإسبانية ولليوم الثالث على التوالي التظاهرات المؤيدة لفلسطين، حيث خرج مئات الآلاف من المتظاهرين صباح السبت في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب المشاركون الحكومات والمؤسسات والشركات بقطع جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل، منددين بـ"الاستعمار، والإبادة الجماعية، ونظام الفصل العنصري، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وانطلقت المسيرة عند منتصف النهار من حدائق سلفادور إسبريو (Jardinets de Gràcia)، متوقفة أولاً أمام مقر المفوضية الأوروبية في برشلونة، حيث دعا المتظاهرون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الفلسطينيين وفرض عقوبات على إسرائيل.

ودعا منظمو الفعالية المشاركين إلى ارتداء اللون الأسود حدادًا على ضحايا الحرب في غزة، معربين عن أملهم في أن تكون هذه المسيرة أكبر مظاهرة تضامنية تشهدها كتالونيا دعمًا للقضية الفلسطينية.

وشارك في تنظيم المسيرة أكثر من 600 كيان وهيئة من بينها: الجالية الفلسطينية في كتالونيا، ائتلاف "أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل"، "الأسطول العالمي صمود"، بالإضافة إلى نقابات عمالية مثل CCOO وUGT وIntersindical، إلى جانب منظمات نسوية ومجموعات أحياء ومنظمات العدالة العالمية.

وشهدت المدينة خلال اليومين الماضيين تصاعدًا في الغضب الشعبي بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية للأسطول الإنساني المتوجه إلى غزة، والذي انطلق من برشلونة في 31 أغسطس الماضي.

وكان على متن السفينة عدد من النشطاء، بينهم رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، والنائبة الكتالونية بيلار كاستييّخو، وقد أثار احتجازهم احتجاجات طلابية واسعة، شملت مسيرات واعتصامات في شوارع المدينة.

وأكد منظمو التظاهرات عزمهم على مواصلة الاعتصامات حتى تستجيب الحكومة الإسبانية لمطالبهم بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، أو إلى أن تسمح إسرائيل بفتح ممر إنساني إلى غزة.

وبحسب الشرطة الإسبانية، فقد شاركت أكثر من 600 جهة في تنظيم هذه التظاهرات، التي يُتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ المدينة دعماً لفلسطين.

كما تشهد عدة مدن إسبانية فعاليات مماثلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها مدريد، فالنسيا، قرطبة، مالقة، إشبيلية، غرناطة، بلد الوليد، ومورسيا. ويتوقع أن يبلغ عدد التظاهرات المؤيدة لفلسطين في عموم البلاد نحو 80 تظاهرة خلال يومي السبت والأحد.