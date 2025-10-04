مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم /السبت/، تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الآلاف شاركوا في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والعاصمة البرتغالية لشبونة، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، وتونس، ومدينتي اسطنبول وقونية في تركيا، وروما الإيطالية، وبرشلونة الإسبانية، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وبريمين الألمانية والعاصمة برلين، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيين إلى ضرورة محاكمة الاحتلال بسبب مجازره التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، منددين بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.