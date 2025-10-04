فرنسا: رد حماس على خطة ترامب لوقف إطلاق النار "خطوة مهمة" نحو إنهاء الحرب في غزة

اعتبرت فرنسا رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه "خطوة مهمة" تتيح المضي قدما نحو إنهاء الحرب في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

ودعت باريس - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم /السبت/ - جميع الأطراف المعنية إلى تنفيذ جميع ترتيبات هذه الخطة التي تتماشى مبادئها مع إعلان نيويورك بصورة عاجلة.

وأعربت فرنسا عن ترحيبها بالجهود التي بذلها الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك، فضلاً عن التزام الرئيس ترامب في سبيل تحقيق السلام، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وجميع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في إنهاء الأزمة في غزة، واستعادة الزخم نحو سلام دائم في الشرق الأوسط، بناءً على هذه الخطة وإعلان نيويورك.

