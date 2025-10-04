تأييد المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه عمدا فى القليوبية

أيدت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثانية، الحكم الصادر ضد فرد أمن بشركة خدمات، بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته بقتل شقيقه عمدا باستخدام سلاح أبيض على خلفية خلافات عائلية نشبت بينهما بقرية الرملة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم السابق.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "إبراهيم م. ع."، 43 عامًا، فرد أمن ومقيم بقرية الرملة، ارتكب جريمته يوم الأول من نوفمبر 2024، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتل شقيقه "عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر قربة" إثر خلافات أسرية متكررة بينهما.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم استعد للجريمة بسلاح أبيض "سنجة" أحرزه دون ترخيص، وما إن ظفر بالمجني عليه حتى باغته بضربات متتالية في مناطق قاتلة من جسده، أردته صريعًا في الحال.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا السلاح الأبيض دون مقتضى أو مبرر، ليتم تقديمه للمحاكمة الجنائية التي انتهت بتأييد عقوبة السجن المشدد 10 سنوات.