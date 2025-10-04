قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
ديني

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا
الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا
محمد صبري عبد الرحيم

ما هي الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا؟ حذرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- من أن نُخبر أحدًا بالحلم السيئ حتى لا يتحقق، فقص الحلم السيئ على أحد أو تفسيره خطأ سيقع الحلم، ونصحنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عند مشاهدة الأحلام السيئة بالتفل على يسارنا ثلاث مرات والاستعاذة بالله من الشيطان، وأن نتناسى الحلم وتجاوزه.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رؤيا المؤمِنِ جزءٌ مِنْ أربعينَ جُزْءًا مِنَ النبوَةِ، وَهِيَ علَى رِجْلٍ طائِرٍ، ما لم يُحَدِّثْ بِها، فإذا تَحَدَّثَ بِها سقَطَتْ ، ولا تُحَدِّثْ بها إلَّا لبيبًا، أوْ حبيبًا».
 

وحث الشرع الحنيف على التفاؤل والبشر، وبين أنه لم يبق من النبوة بعد انقطاع الوحي إلا مبشرات تتمثل في رؤى يراها المؤمنون فيستبشرون بها.


وفي الحديث السابق: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رؤيا المؤمن»، أي: الرؤى الصالحة الصادقة التي يراها المؤمنون في منامهم، «جزء من أربعين جزءا من النبوة»، أي: أن النبوة قد قسمت أربعين جزءًا، وجعلت الرؤى جزءاً من تلك الأجزاء.

فالرؤى للعباد بمثابة الوحي الذي يوحي الله به إلى أنبيائه، «وهي»، أي: الرؤى، «على رجل طائر»، أي: معلقة لا قرار لها أي: لا تقع وتتحقق، "ما لم يحدث بها"، أي: ما لم يتكلم بها الرائي، ويفصح عنها لأحد، «فإذا تحدث بها سقطت»، أي: فإذا تحدث الرائي بما رآه في الرؤيا وقعت وتحققت؛ وذلك على تأويلها، فالرؤيا تتحقق على تأويلها وتفسيرها.

 «قال»، أي: قال أبو رزين العقيلي راوي الحديث: «وأحسبه قال»، أي: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تحدث بها إلا»، أي: ولا تقص الرؤيا لأحد إلا «لبيبا»، أي: عاقلا حكيما «أو حبيبا»، أي: محبا لك من أحبائك، وذلك لأنهما سوف يعبران الخير ويكتمان الشر؛ لئلا يقع، فهما في الغالب سوف يخبران الرائي بما يحبه وبما يسره، وإذا كان في الرؤيا مكروه أو شر، فسوف يكتمانه، فالرؤيا إذا فسرت وقعت.
 ويرشدنا الحديث إلى:

- فضل الرؤى الصالحة وحظها من النبوة.
- التحذير من تعبير رؤى الشر؛ لئلا تقع.

7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تحدث بها أحدًا 

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك 7 رؤى إذا رأيتها في المنام لا تقصها على أحد، ولا تطلب من أحد أن يفسرها لما تحمله من دلالات خطيرة.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في تصريح له، إن المسلم إذا رأى هذه الأحلام، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ولا يحدث بها أحدًا ويدعو الله أن يصرف عنه المسلم ويكون على يقين بأن الأمر بيد الله لا بيد أحد غيره.

وأوضح أن هذه الأحلام السبعة السيئة كالآتي:

الحلم الأول:- أن يرى شخصًا ميتًا في المنام، يأتي فيأخذ أحدًا إلى مكان مجهول أو يأخذ شيئًا ثمينًا من البيت ويذهب به إلى البحر، فهذه الرؤية لا يحدث بها الشخص أحدًا.

الحلم الثاني:- إذا رأيت أسنانًا أو أحد أضراسك وهو يقع على الأرض.

الحلم الثالث:- أن ترى نفسك تتزوج وترى في الزواج أصوات أفراح عالية جدًا، فإن كان فرحًا من غير صوت فأخبر، وإن كان بصوت أصوات عالية فلا يحدث بها أحدًا.

الحلم الرابع: - حينما يرى أنه فقد شيئًا ثمينًا جدًاـ ويظل يبحث عنه بقوة ولا يعرف مكانه، فيحذر أن يخبر بهذه الرؤية أحدًا.

الحلم الخامس:- رؤية البحث عن الطعام ولا يجد طعامًا، فهذه لا تخبر بها أحدًا.

الحلم السادس:- أن يرى النار تشتغل في البيت أو على السرير، أو تخرج من بين يديك.

الحلم السابع:-  حينما يرى ثعبانًا أو عقربًا أسود اللون، يلدغ إنسانًا.

ماذا يقال عند مشاهدة الأحلام؟

من الأحاديث التي توضح ما يقال عند مشاهدة الأحلام والكوابيس، ما روي عن أبي قتادة قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ» رواه البخاري 3292.وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» رواه مسلم 2261.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا». صحيح سنن ابن ماجه .وعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» رواه مسلم 2262.وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرؤيا وبين الحلم فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» رواه البخاري 7045. فتبين أن الرؤيا الطيبة السارة من الله وأن الرؤيا السيئة التي يكرهها الإنسان فإنها حلم من الشيطان فعليه أن يستعيذ من شرها.

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «... فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ» رواه مسلم 2263.وعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «لا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ» رواه مسلم 2268.

ويمكن أن يستخلص الإنسان أهم الآداب المتعلقة لمن رأى ما يكره في منامه من هذه الأحاديث فأهم الآداب:

1- أن يعلم أن هذا الحلم إنما هو من الشيطان يريد إحزانه فليرغم الشيطان ولا يلتفت إليه.

2- ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم .

3- ليستعذ بالله من شر هذه الرؤيا.

4-أن ينفث عن يساره ثلاثا، والمتأمل في روايات هذا الأدب من الأحاديث يلحظ أنه قد ورد الأمر بالنفث والتفل والبصق فلعل المراد أن ينفخ العبد مع شيء يسير من الريق.

5-أن لا يحدث بها أحدًا.

6- أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه فإن كان على جنبه الأيسر تحول للأيمن والعكس بالعكس .

7-أن يقوم فيصلي.

الأحلام التي إذا رأيتها لا نخبر بها أحدا ما هي الأحلام التي إذا رأيتها لا نخبر بها أحدا الأحلام ماذا يقال عند مشاهدة الأحلام ما هي الأحلام التي لا يجب التحدث عنها لماذا لا تخبر الناس بأحلامك لماذا لا أخبر أحد بحلمي كيف أعرف أن الحلم رؤيا أو من الشيطان ما هي الاحلام التي لا يجب اخبار احد بها سبع أحلام لا تبحث عن تفسيرها ماهي الأحلام التي تتحقق ما هي الأحلام التي تدل على الموت هل يتحقق الحلم إذا أخبرت أحد تفسير حلم شخص يحذرني من شيء رؤية شخص يخبرك بشيء في المنام أخطر خمس أحلام

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4-10-2025

الوادي الجديد تطلق مبادرة كمل "الزغروطة" بكنيسة السيدة مريم العذراء

شلالات القناطر

رى القليوبية: لا خوف من أراضى طرح النهر بسبب زيادة منسوب المياه

جانب من الحدث

ينتج 25 طنا خلال 4 سنوات.. الوادي الجديد تستعد لإنشاء أول مركز متكامل للحرير الطبيعي

لمنع السحابة السوداء بالشرقية.. تجميع 107 أطنان قش أرز منذ بداية الحصاد

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

"خربشة القطط تنقل السعار”.. أمراض خطيرة قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وطرق الوقاية منها

أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان
أمراض تنقلها الحيوانات إلى الإنسان

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

