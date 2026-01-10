مجلس الأمن القومي الإيراني: نحن في خضم حرب وليس من المنطقي إثارة أزمة جديدة

أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، أنهم في خضم حرب وليس من المنطقي إثارة أزمة جديدة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واتهمت إيران، الولايات المتحدة، الجمعة، بالمسؤولية عن تصعيد الاحتجاجات داخل أراضيها، معتبرة أن واشنطن لعبت دوراً في تحويلها من "تحركات سلمية إلى أعمال عنف وتخريب"، في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته محذّراً طهران من عواقب ما وصفه باستخدام العنف ضد المحتجين، وجاء ذلك بالتزامن مع مواقف أوروبية نددت خلالها بـ"سقوط متظاهرين في إيران"، وحثّت ⁠على ‌ضبط ​النفس.

وانقطعت إيران عن العالم الخارجي إلى حدٍ كبير، بعد أن أوقفت السلطات خدمة الإنترنت للحد من اتساع نطاق الاحتجاجات، في وقت أظهرت مقاطع مصورة أبنية ومركبات تشتعل خلال احتجاجات مناهضة للحكومة خرجت إلى الشوارع في عدة مدن.

وقالت منظمات لحقوق الإنسان إنها وثّقت سقوط عشرات المتظاهرين في غضون أسبوعين تقريباً.







