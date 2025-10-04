الأهلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدفين في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وفريق كهرباء الإسماعيلية بتقدم القلعة الحمراء بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل كوكا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني ليضعها بباطن قدمه في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يسار حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية بعد تحويله عرضية زيزو من ركنية.

وفي الدقيقة 26 تعرض حسين الشحات لإصابة ودخل بدلا منه محمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 21 ألغي هدف لصالح الأهلي بداعي التسلل على محمد هاني سجله أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 3 ألغى هدف للأهلي بداعي التسلل على محمد بن رمضان وسجل اشرف بن شرقي.

تشكيل الأهلي

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.