إصابة 3 أشخاص باختناق جراء حريق نشب في عقار بعزبة عكرشة بالخانكة

أصيب 3 أشخاص في حريق شب بعقار بمنطقة عزبة عكرشة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وهم: أحمد ممدوح إبراهيم، 21 عامًا وإسحاق عزيز نجيب، 58 عامًا وأحمد شعبان السيد، 19 عامًا وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، فيما انصرفت الجهات الأمنية بعد إنهاء أعمالها في موقع الحادث.