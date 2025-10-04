يوم ٦ أكتوبر| مصر تستضيف وفدي إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب فى غزة

أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تستضيف وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم ٦ أكتوبر ۲۰۲٥ لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً المقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

المشاورات تأتي فى إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة.