رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية لمستجدات ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل.

ووجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة الموقف الميداني على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإدارة العامة لحماية النيل بقنا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقلبات الأحوال المائية والتغيرات في منسوب نهر النيل بالمحافظات، ورفع درجةالاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة فعلت دور غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع جاهزية معدات التدخل السريع، استعدادًا للتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينجم عن ارتفاع مناسيب المياه.

وشدد عبد الحليم على ضرورة إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية المقامة على أراضي طرح النهر، حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الموقف يخضع لمتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، الذي يصدر بيانات دورية وفقًا للتغيرات المرصودة سواء للتحذير أو الطمأنة.

وأشار محافظ قنا إلى أن منسوب نهر النيل بالمحافظة بلغ اليوم 68.8 مترًا، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع الحالي آمن، إلا أنه يستدعي استمرار اليقظة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.