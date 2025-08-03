قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منذ أشهر .. مصادر بريطانية: مستشار ستارمر يعمل سرًا على خطة الاعتراف بفلسطين
حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
الأعلاف كلمة السر| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل يستمر الانخفاض؟
«الغندور»: فيريرا يُعطل تسويق «الجزيري» في الزمالك
استشهاد موظف بالهلال الأحمر في غارة إسرائيلية على خان يونس
«الغندور» يكشف تفاصيل عدم رحيل كوكا إلى «قاسم باشا» حتى الآن
عباس: نريد دولة فلسطينية بلا سلاح.. والانتخابات لن تشمل رافضي الشرعية
بين السلطة والشهرة .. القصة الكاملة للبلوجر «شاكر محظور دلوقتي» بالقاهرة
بـ 200 مليون دولار .. ترامب يُخطط لتوسعة تاريخية في البيت الأبيض
إعلامي يكشف مصير لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر وموقفه من العروض المُقدمة له
أمير هشام: «ديانج» رحّب بتجديد عقده مع الأهلي.. وهذه تفاصيل العرض النهائي
بعد تأجيلها .. نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الخميس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Nvidia تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية في سباق التكنولوجيا الكبرى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

في الوقت الذي غيّر فيه إيرل ساندويتش طريقة تناول الطعام بدمجه الخبز مع اللحم، تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى حاليًا إلى دمج اثنين من أقوى التقنيات الحديثة: الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، في سباق محموم لإعادة تعريف قدرات الحوسبة العالمية.

ورغم شهرة شركة Nvidia (رمزها في ناسداك: NVDA) بكونها لاعبًا محوريًا في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها تعمل كذلك على دفع عجلة الابتكار في مجال الحوسبة الكمومية، مما يجعلها خيارًا ذكيًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض مزدوج لهذين المجالين الصاعدين.

قوة Nvidia في الذكاء الاصطناعي

تحتل Nvidia مكانة ريادية يصعب تجاوزها في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، إذ تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في هذا المجال، منها:

Nvidia AI Foundry: منصة متكاملة لبناء نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة، تشمل النماذج اللغوية الكبيرة والمساعدات الذكية.

Nvidia AI Enterprise: حزمة أدوات برمجية سحابية تشمل مكتبات وأُطر عمل لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أما على مستوى العتاد، فإن معمارية Blackwell الجديدة لمعالجات الرسوميات (GPU) تمثل قلب القوة الحاسوبية لـ Nvidia في الذكاء الاصطناعي، وتحظى بطلب هائل من مراكز البيانات العملاقة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة CoreWeave أنها أصبحت أول مزود سحابي يقدّم هذه المعمارية الثورية، متيحة إياها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والرسوميات، والحوسبة فائقة الأداء. وسارت على خطاها شركة Nebius، التي بدأت بتوفير بنية Blackwell في أوروبا، وتعمل حاليًا على إنشاء مركز بيانات مخصص لها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

نقلة نوعية في الحوسبة الكمومية

بعكس شركات مثل IonQ وRigetti التي تبني حواسيب كمومية فعلية، تتبنى Nvidia نهجًا مختلفًا لكنه ضروري: الدمج بين الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

وقد كشفت الشركة عن خطط لإنشاء مركز بحثي جديد في بوسطن، يدمج شريحة Nvidia GB200 Grace Blackwell فائقة القدرة مع العتاد الكمومي، بهدف تسريع ما يعرف بالحوسبة الكمومية المتقدمة. 

وتقول Nvidia إن هذه المبادرة ستساهم في مواجهة أبرز التحديات في هذا المجال، مثل تقليل التشويش في وحدات "الكيوبت" – الوحدة الأساسية في الحوسبة الكمومية – وتحويل المعالجات الكمومية التجريبية إلى أجهزة عملية قابلة للاستخدام.

كما قدمت Nvidia 2,020 وحدة GPU من طراز H100 مرتبطة بمنصة الاتصال Quantum-2 InfiniBand إلى المعهد الوطني الياباني للعلوم الصناعية المتقدمة (AIST)، وذلك لدعم مشروع ABC1-Q، الذي يعد أكبر حاسوب فائق بحثي في العالم مخصص للحوسبة الكمومية.

وقد تم دمج هذا النظام مع منصة CUDA-Q مفتوحة المصدر، وهي منصة هجينة تساعد في تشغيل تطبيقات الحوسبة الكمومية الضخمة.

وفي تعليق له على هذا التعاون، قال تيم كوستا، مدير الهندسة المساعدة في Nvidia:"الدمج السلس بين العتاد الكمومي والذكاء الاصطناعي سيعجل بتحقيق وعد الحوسبة الكمومية. 

تعاوننا مع AIST سيحفز التقدم في مجالات مثل تصحيح أخطاء الكم وتطوير التطبيقات – وهي ضرورية لبناء حواسيب كمومية فائقة عملية."

هل Nvidia خيار استثماري مثالي للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية؟

رغم وجود عدد كبير من الشركات في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، فإن Nvidia تبرز كواحدة من القلائل التي تعمل بنشاط في كلا المجالين، مما يجعلها خيارًا منطقيًا للمستثمرين الذين يسعون لتجميع استثماراتهم في شركة واحدة ذات تعرض مزدوج.

وعلى صعيد التقييمات، يتم تداول سهم Nvidia عند مضاعف ربحية يبلغ 56 مرة للأرباح الماضية، وهو ما قد يبدو مرتفعًا للوهلة الأولى، لكنه أقل من متوسطها التاريخي البالغ 70 ضعفًا خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس استعداد المستثمرين لدفع علاوة نظير ريادتها في السوق.

بينما يشهد كل من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية نموًا متسارعًا، فإن Nvidia تقف في نقطة التقاطع بين المجالين، مما يمنحها موقعًا فريدًا في خارطة الابتكار العالمي. 

رغم بعض التقلبات المتوقعة خلال نضوج هذه القطاعات، فإن Nvidia تظل مرشحة بقوة لتحقيق مكاسب طويلة الأجل للمستثمرين الباحثين عن الريادة التكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي Nvidia شركة Nvidia

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. هل يصل سعر التذكرة 400 جنيه؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

Nvidia تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية في سباق التكنولوجيا الكبرى

تسلا

تسلا تستطيع صيانة سيارتك من الفضاء ما عدا هذا العطل البسيط

سيارة

بصالون جواها.. أغرب سيارة رياضية بقوة 456 حصانا

بالصور

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بورش
بورش
بورش

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"

فيديو

ماجدة زكي ولبلبة من فرح حفيدة فيروز

معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

عمرو دياب

مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

رحمة حسن

شعري وقع .. رحمة حسن تكشف معاناتها وسبب ابتعادها عن الأضواء

على معلول

الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد