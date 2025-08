سامسونج تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

8/1/2025 10:38:40 AM

الجمعة 01/أغسطس/2025 - 10:38 ص 8/1/2025 10:38:40 AM

أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر أحدث مجموعة من الأجهزة المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بتطوير حلول تقنية متقدمة ترتقي بتجربة المستخدم داخل المنازل المصرية. وذلك خلال احتفالاً مميزاً تحت شعار "AI Home: The Future is Now".

ويأتي هذا الحدث ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها سامسونج لتعزيز نمط الحياة الذكي، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في المنتجات الاستهلاكية وتحويل الأجهزة التقليدية إلى منظومة متصلة وأكثر فاعلية.

وفي هذا الإطار، قال بيونجمو (ثيو) شين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج إلكترونيكس مصر: “نحن في سامسونج إلكترونيكس مصر نؤمن بأن السوق المصري يتمتع بإمكانات هائلة وشغف حقيقي بالتطور، ولهذا نضعه في قلب استراتيجيتنا. من خلال رؤيتنا الطموحة واستثماراتنا المستمرة، نسعى إلى قيادة السوق وتقديم تكنولوجيا تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المستخدمين. التزامنا هو أن نوفر للمستهلك المصري نفس التجربة المتميزة التي نقدمها عالميًا، عبر منظومة متكاملة من الابتكارات الذكية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته اليومية”.

من جانبه قال شريف شحاتة، رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية بشركة سامسونج الكترونيكس مصر: “يأتي إطلاق الأجهزة الذكية الجديدة في إطار رؤيتنا الاستراتيجية لقيادة التحول الرقمي في السوق المصري، حيث نحرص في سامسونج على توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتلبية تطلعات عملائنا وتقديم حلول مستدامة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم اليومية. هذه الخطوة تعكس التزامنا المستمر بالابتكار وتعزيز مكانة سامسونج كمبتكر رائد في صناعة التكنولوجيا على المستويين المحلي والعالمي”.

وأضاف: "حرصنا هذا العام على تقديم مجموعة متميزة من الابتكارات المنزلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي نراها تمثل نقلة نوعية في مفهوم الراحة المنزلية. شملت هذه المجموعة إطلاق سلسلة تلفزيونات سامسونج لعام 2025، والتي تضم Neo QLED 8K، وNeo QLED، وOLED، وQLED، ما يعكس ريادتنا المستمرة في سوق الأجهزة المنزلية الذكية. كما قدمنا أحدث أجهزتنا المنزلية، بما في ذلك الثلاجة الذكية 'Side by Side' التي توفّر تجربة تخزين مرنة وموفرة للطاقة، إلى جانب غسالات ومجففات ‘Bespoke AI Laundry Combo’