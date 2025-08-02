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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليم سحاب: مشروع اكتشاف المواهب يعيد الروح للحياة الفنية في محافظات مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المايسترو سليم سحاب، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح جديد" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مشروع اكتشاف المواهب في قصور الثقافة يُعد من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة لتنشيط الحياة الفنية في مختلف محافظات مصر.

وقال إن المشروع يسعى لاكتشاف الطاقات الشابة وصقلها من خلال تدريب احترافي شامل.

تعاون مؤسسي وتوزيع جغرافي عادل

وأوضح سحاب أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الثقافة والجهات المعنية، مع توزيع مراكز اكتشاف المواهب بشكل متوازن على مختلف الأقاليم، ما يضمن تغطية جغرافية شاملة وعدم اقتصار فرص التأهيل على العاصمة فقط.

دمج بين النظرية والتطبيق لتأهيل عالمي

وأضاف أن المنهجية المعتمدة في المشروع تدمج بين التدريب النظري والتطبيقي، ما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم على أسس علمية واحترافية، ويفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في المحافل الفنية الدولية.

تأسيس أوركسترا وكورال وطني من قلب الأقاليم

وكشف سحاب عن طموح المشروع لتشكيل فرقة كورال وطنية وأوركسترا تضم أفضل المواهب من مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى إحياء الفنون الموسيقية والغنائية المصرية، وتقديم وجه جديد ومتميز للفن المصري على الساحة المحلية والدولية.

دعوة للموهوبين ودعم مستمر لنجاح المبادرة

واختتم المايسترو تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الحكومي والإعلامي لإنجاح المبادرة، داعيًا الشباب الموهوبين في كل المحافظات لعدم التردد في التقدم والمشاركة، مشددًا على أن "كل موهوب في مصر يستحق فرصة للتألق".

سليم سحاب المايسترو سليم سحاب الغناء العربي

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