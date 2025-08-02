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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق تعدى على مواطن بـ«شومة» في الفيوم| فيديو

المتهم
المتهم
مصطقى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالتعدى عليه بالسب ومحاولة التعدى عليه بالضرب بدائرة مركز شرطة الفيوم.


بالفحص تم تحديد القائم على النشر، وتبين أنه يعمل بمجال المقاولات مقيم بالجيزة، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة بسبب خلافات حول أولوية المرور بدائرة مركز شرطة الفيوم قام على أثرها قائد السيارة بالتعدى عليه بالسب وقيامه باستخراج "عصا خشبية" لترهيبه.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزته العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.


 

الأجهزة الأمنية الفيوم أولوية المرور

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