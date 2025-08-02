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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مشهد مأساوي.. شاب ينهي حياة شقيقه داخل منزل الأسرة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

في مشهد مأساوي داخل أحد المنازل الهادئة بمنطقة الخطباء بمدينة الأقصر، تحولت رابطة الدم إلى ساحة نزاع دامٍ، بعدما أنهى شاب عشريني حياة شقيقه الأكبر بطعنات نافذة، في جريمة تقشعر لها الأبدان وخلفت صدمة واسعة بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات بندر الأقصر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل منزل سكني بمنطقة الخطباء، وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ على الفور.

وبالفحص الأولي تبين أن المجني عليه يُدعى «طاهر. م. ط»، يبلغ من العمر 27 عامًا، لقي مصرعه داخل المنزل إثر تعرضه لعدة طعنات قاتلة في منطقة الصدر، باستخدام سلاح أبيض، على يد شقيقه الأصغر «طه. م. م» البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت التحريات إلى أن خلافًا نشب بين الشقيقين داخل منزل العائلة، تطور إلى مشادة كلامية عنيفة، انتهت بقيام الجاني بالاعتداء على شقيقه الأكبر وطعنه عدة مرات حتى سقط جثة هامدة وسط ذهول أفراد الأسرة والجيران.

تم فرض كردون أمني بموقع الجريمة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لحين عرضها على الطب الشرعي، كما تم القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة للحادث، في الوقت الذي خيّم فيه الحزن على المنطقة التي لم تعتد مثل هذه الوقائع المفجعة.

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