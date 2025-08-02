بعد تحسن الطقس.. انطلاق 30 رحلة للبالون بالأقصر تقل 700 سائح

عادت رحلات البالون الطائر للتحليق من جديد فوق سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، بعد توقف كامل شهدته المحافظة أمس الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح، ما أدى إلى تعليق الرحلات بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة السائحين.

وحسب مصادر من مطار البالون بالبر الغربي، فقد انطلقت اليوم الأحد 30 رحلة بالون طائر أقلّت ما يقرب من 700 سائح من مختلف الجنسيات، في مشهد رائع أعاد الحياة لنشاط البالون بالأقصر، حيث استمتع الزوار برؤية المعالم الأثرية الفرعونية من ارتفاعات شاهقة في لحظات شروق الشمس التي تُعد الأجمل في العالم.

وتُعد الأقصر من أشهر الوجهات السياحية التي تشتهر بتنظيم رحلات البالون الطائر، حيث تحظى بتوافد آلاف الزوار سنويًا لخوض تجربة التحليق فوق وادي الملوك والدير البحري وتمثالي ممنون، فضلًا عن مشاهدة نهر النيل من السماء في تجربة لا تُنسى.

وتم استئناف الرحلات بعد مراجعة دقيقة لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أكدت تحسن الطقس واستقرار الرياح، إلى جانب حصول شركات البالون على موافقات من سلطات الطيران المدني التي تشرف على تنظيم عملية الإقلاع والهبوط والتأكد من إجراءات الأمان والسلامة.

وأكد عدد من مسئولي الشركات السياحية أن اليوم شهد إقبالًا كبيرًا من الوفود السياحية، خاصة مع استقرار الطقس ووضوح الرؤية، مشيرين إلى أن استئناف الرحلات يعكس ثقة العالم في المقصد السياحي المصري، وفي مقدمتها مدينة الأقصر، التي تستمر في تقديم تجارب فريدة لزوارها من مختلف دول العالم.