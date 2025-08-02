ختام مبادرة "بناء" بالأقصر لدعم قضايا الأسرة والمجتمع

شهدت مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر أجواءً مبهجة خلال الحفل الختامي لمبادرة "بناء" التي استهدفت رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان والنوع الاجتماعي داخل القرى والمجتمعات الريفية، وذلك بالشراكة بين وحدة السكان بمحافظة الأقصر ومؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة وبالتعاون مع مؤسسة كير مصر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاءت المشاركة الفعالة لوحدة السكان في المبادرة تحت مظلة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وبتوجيهات القيادة السياسية، وبرعاية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية.

تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والثقافية، كان أبرزها عرض مسرحي جسّد قضية العنف الأسري بأسلوب مؤثر، إلى جانب تكريم عدد من الجمعيات الأهلية التي ساهمت بجهود ملموسة في تنفيذ أنشطة المبادرة.

وأكدت رشا شعبان، رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، أن الفعالية تمثل انطلاقة لتعاون مثمر مع مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، بهدف تنفيذ برامج توعية وتدريب للشباب والفتيات، تتناول مهارات الحياة، والتثقيف الصحي، وقضايا السكان، وذلك بالتنسيق مع مصطفى حرزالله رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعبدالله ياسين ممثلها الرسمي، وفريق العمل.

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات التنفيذية والمحلية، من بينهم الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل مديرية الشباب والرياضة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي مؤسسة كير مصر، والجمعيات الشريكة، إلى جانب عدد كبير من المواطنين الذين تفاعلوا مع الفقرات المقدمة، في رسالة قوية لدعم قضايا المرأة والمساواة داخل المجتمع.