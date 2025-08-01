وكيل الصحة بالأقصر يتفقد وحدة مدامود العجوز لمتابعة انتظام سير العمل

أجرى الدكتور أحمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة مرورية على وحدة مدامود العجوز الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل داخل الوحدة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين.

وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد عياده الأسنان والتأكد من تعقيم الآلات واتباع سياسات مكافحة العدوى، كما تم تفقد عيادة تنظيم الأسرة بالوحدة ، ومراجعة سجلات المترددات على العيادة ، ووسائل منع الحمل المتوفرة.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على الصيدلية لمتابعة توافر الأدوية والامصال، كما تم تفقد المعامل ومتابعة عينات البلهارسيا وال RH والتطعيمات المقدمة فى الوحدة لتقديم أفضل خدمة طبية، وذلك في ضوء ضمان الجودة وتحسين سير العمل والتزام الأطقم الطبية والترصد وتكثيف الجهود المستمرة لضمان تحسين الخدمات الطبية في كل أنحاء المحافظة، ودعم المديرية الكامل للوحدات الصحية لتلبية احتياجاتها من المستلزمات الطبية والنواقص.