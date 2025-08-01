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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يلتقي أهالي الأقالتة ويستجيب لمطالبهم الخدمية

محافظ الأقصر يلتقي أهالي الإقالتة ويستجيب لمطالبهم الخدمية
محافظ الأقصر يلتقي أهالي الإقالتة ويستجيب لمطالبهم الخدمية
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي قرية الأقالتة التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة سُبل تحسين مستوى الخدمات بالقرية.

وخلال اللقاء، عرض الأهالي عددًا من المطالب المهمة، أبرزها إنشاء مدرسة تعليم أساسي بنجع عليو، وإقامة مجمع خدمات حكومي بمنطقة الكولة، بجانب رصف وإنارة الشارع الجديد المجاور للسكة الحديد والمؤدي إلى قرية البعيرات لتسهيل حركة النقل وتخفيف الضغط على الطريق الزراعي خاصة في موسم القصب.

كما شملت المطالب استكمال إجراءات إنشاء مجمع معاهد أزهري، وتوصيل مشروع الصرف الصحي لكافة نجوع القرية، لا سيما بعد قيام الأهالي بشراء أراضٍ لإقامة محطات الرفع بالجهود الذاتية، في ظل معاناتهم من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وطالب الأهالي بدعم القرية بأكشاك كهرباء وأعمدة إنارة وكشافات، ورصف الطرق المتهالكة، إلى جانب تشغيل مكتب الصحة بحاجر الإقالتة لاستخراج تصاريح الدفن، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه سيتم دراسة جميع المطالب بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذ ما يمكن منها وفق الإمكانيات المتاحة وأولويات التنفي

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