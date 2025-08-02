محافظ الأقصر يُكلّف نرمين نجدي بإدارة الإعلام..وشيرين طلعت بجهاز شباب الخريجين

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر قرارًا إداريًا بتكليف نرمين نجدي بتولي مهام مدير إدارة الإعلام بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك في إطار خطة دعم الكفاءات داخل الهيكل الإداري للمحافظة

وقد باشرت نرمين نجدي مهام عملها رسميًا من داخل ديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتفعيل دور الإدارة الإعلامية في تغطية الأنشطة التنفيذية وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والمركزية، بما يسهم في إبراز جهود الدولة على أرض الأقصر

ويأتي تكليف نرمين بعد متابعة لمسيرتها المهنية داخل الديوان، حيث أثبتت التزامًا واضحًا وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الإعلامية، وهو ما أهلها لتحمل مسؤولية قيادة الإدارة خلال المرحلة المقبلة

وفي قرار موازٍ، كلّف محافظ الأقصر شيرين طلعت، والتي كانت تشغل منصب مدير إدارة الإعلام، بتولي مهام مدير جهاز شباب الخريجين، في إطار الاستفادة من خبراتها الواسعة في العمل التنفيذي والتنظيمي، خاصة في الملفات المرتبطة بالشباب والتنمية المجتمعية

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على توجه المحافظة نحو إعادة توزيع الكفاءات بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة، مع الحفاظ على الطاقات الإدارية المتميزة داخل منظومة العمل الحكومي بالأقصر