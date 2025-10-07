قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا ... وزير الصحة: الموافقة على تولي أعضاء التمريض المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

وافق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رسميًا على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي –الذين يحملون تأهيلًا متخصصًا علميًا وعمليًا– لوظائف إشرافية داخل الفرق الصحية، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالاستفادة المثلى من الكوادر التمريضية، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهدف من القرار هو تعزيز مبدأ العدالة في توزيع المهام داخل الفريق الطبي، من خلال تمكين الكوادر التمريضية العالية المتميزة -بشرط حصولها على التأهيل المتخصص– من تولي مناصب قيادية وإشرافية بناءً على معايير الكفاءة والخبرة العملية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز التعاون الجماعي داخل المنظومة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن وظائف أعضاء المهن الطبية تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:

* الوظائف التخصصية التي تركز على المهارات الطبية المتقدمة

* الوظائف الفنية التي تشمل المهام التشغيلية اليومية

* الوظائف الإشرافية التي تتعلق بالإشراف، والمراجعة، وتقديم الخبرة في المجالات الطبية والفنية

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات ومستويات هذه الوظائف، بالإضافة إلى شروط شغلها، ويصدر قرار تحديد الوظائف الإشرافية من قبل وزير الصحة، بناءً على اقتراحات الإدارات المعنية في ديوان عام الوزارة، ووفقًا لموافقة الوزير، فإن الوظائف الإشرافية لأعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيًا داخل المؤسسات الصحية، هي: 

* رئيس فرق مكافحة العدوى

* رئيس فرق الجودة

* رئيس فريق التدريب

* رئيس السلامة والصحة المهنية

التمريض بشكل 59% من القوى العاملة الصحية عالميًا

أكد المتحدث الرسمي أن التمريض يُعد العمود الفقري للرعاية الصحية، حيث يشكل نحو 59% من القوى العاملة الصحية عالميًا، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2020. ويأتي هذا القرار لتعزيز دور التمريض العالي المؤهل تخصصيًا في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

السلامة والصحة المهنية التمريض الوظائف الإشرافية لأعضاء هيئة التمريض الوظائف الفنية الوظائف التخصصية رئيس الوزراء وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم

ناعيًا أحمد عمر هاشم.. البحوث الإسلامية: فقدنا حارسا أمينا على السُّنة النبوية

أحمد عمر هاشم

مفتي الهند ينعي عمر هاشم: عالم فذ وأحد أركان الدعوة والعلم

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي علمنا كيف نسعد ونمرح في إطارٍ من الالتزام والمسئولية

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد