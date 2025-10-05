قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية للوزارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية الخاصة بالمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية للوزارة، بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد. 

ويهدف المشروع إلى تأمين أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية وفق أحدث التقنيات في مجال التخزين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير في بداية الاجتماع أكد حرص القيادة السياسية على متابعة حجم المشروع وإنجازاته. وأوضح أن العمل جاري حاليًا على تقييم المخازن التابعة للوزارة، سواء تلك الجاهزة للتشغيل أو التي تحتاج إلى رفع كفاءتها.

السعة التخزينية لبعض المخازن الاستراتيجية

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض السعة التخزينية لبعض المخازن الاستراتيجية في المحافظات، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمخازن التابعة للوزارة 39,533 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مساحات تخزينية مؤجرة بمساحة 8,642 مترًا مربعًا، ومن أبرز المخازن:

* مخازن العباسية: 13,000 متر مربع، مخصصة لمستلزمات الكلى والقلب والأجهزة الطبية والآلات الجراحية.

* مجمع المخازن القومي للأمصال واللقاحات بحلوان: 9,452 مترًا مربعًا، مخصصًا لتخزين الأدوية والأمصال.

* مخازن محافظة بني سويف:

    * مخزن الصدر: 5,400 متر مربع

    * مخزن طنسا: 1,200 متر مربع

    * مخزن الفشن: 1,803 متر مربع

    * مخزن الواسطي: 1,200 متر مربع

    * مخزن شطر زادة: 2,400 متر مربع

* مخزن بساتين بركات بمحافظة الشرقية: 5,078 مترًا مربعًا

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالاستغلال الأمثل لبعض المخازن الحيوية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتذليل أي عقبات لما لها من قيمة استراتيجية، كما شدد على التوسع في إنشاء مخازن بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل بين المخازن لضمان سهولة متابعة المخزون وتوفير الاحتياجات الطبية.

ولفت المتحدث إلى أن الوزير شدد على إدخال أنظمة الحماية المدنية للمخازن، لمتابعة إجراءات التأمين والسلامة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية. كما أكد أهمية تدريب الأطقم الإدارية وفق أحدث النظم العالمية، والتدريب المستمر للعاملين بالمخازن على أنظمة الميكنة والرقمنة، لضمان كفاءة التشغيل ودقة المتابعة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.

يُعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، من خلال بناء منظومة تخزين حديثة تضمن استمرارية الإمدادات الطبية للمواطنين.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، وقيادات الجهة المنفذة.

