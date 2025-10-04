نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية في محافظة دمياط

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظة دمياط، حيث تابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وسير العمل بالمنشآت، في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتعزيز الكفاءة والاستعداد للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ زيارته بعقد اجتماع مع المهندسة شيماء صديق، نائبة محافظ دمياط، بديوان المحافظة، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة آليات تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وجاهزيتها، واستمع إلى التحديات التي تواجه الفرق الطبية والمنشآت الصحية، للعمل على حلها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن نائب الوزير استكمل زيارته بتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي، حيث اطلع على قسم الاستقبال والطوارئ، وملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة بالقسم، بالإضافة إلى المعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة. كما حرص على الاستماع إلى آراء المرضى، وتفقد قسمي الأشعة والمعمل، وتأكد من توافر جميع المستلزمات، وكلف مدير المديرية بإعادة توزيع القوى البشرية لتحقيق الاستفادة القصوى.

تفعيل خدمات الميكنة والتحول الرقمي بالمستشفى

وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير كلف مساعد وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات بتشكيل لجنة لتفعيل خدمات الميكنة والتحول الرقمي بالمستشفى، إلى جانب نشر الميكنة في جميع منشآت المحافظة، كما تفقد قسمي الحضانات والرعاية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وراجع ترددات عيادة الصحة الإنجابية، مضيفا أن نائب الوزير وجه بدراسة مقترح تحويل مبنى المستشفى الحالي إلى مبنى إداري، مع بحث إمكانية نقلها إلى موقع آخر أكثر ملاءمة لتقديم الخدمات الطبية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للمرضى تتوافق مع المعايير الحديثة في تطوير المنشآت الصحية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير استكمل جولته بالمرور على مركز طب أسرة ثان، حيث تفقد قسم الطوارئ واطلع على ملفات المرضى، وتفقد الصيدلية ومخزن الأدوية والألبان للاطمئنان على مدى توافر جميع الأصناف، كما تفقد عيادة الأسنان، وعيادة الصحة الإنجابية، وغرفة المبادرات الرئاسية، وقسم المعمل، واطمأن على توافر جميع المستلزمات، وحرص على الاستماع إلى آراء المرضى المترددين على المركز، الذين أجمعوا على جودة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدين رضاهم عن الجهود المبذولة لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.