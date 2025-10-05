قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفيات (جراحات اليوم الواحد، ورأس البر المركزي، ودمياط التخصصي) في ختام جولته التفقدية بمحافظة دمياط، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية.

تأتي الزيارة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمرور الميداني على المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، استعداداً لدخول محافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نائب الوزير حرص خلال الجولة على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والداخلي، والغسيل الكلوي، والعمليات، والمعمل، والأشعة، والصيدلية، بالإضافة إلى الاطلاع على مستوى التجهيزات الطبية وسير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الحالة الفنية للأجهزة وجاهزيتها لتقديم الخدمات بجودة عالية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى انتهاء تطوير مستشفى رأس البر المركزي، وتشغيله تجريبياً منذ أول أغسطس الماضي، تمهيداً للافتتاح الفعلي خلال شهر أكتوبر الجاري. وأكد نائب الوزير أن المستشفى يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في دمياط، لما يمتلكه من تجهيزات حديثة وإمكانات طبية متطورة تخدم أهالي المحافظة والمناطق المجاورة.

وقال المتحدث الرسمي إن نائب الوزير حرص خلال الجولة على الاستماع إلى آراء المرضى واحتياجاتهم، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشيداً بمستوى الخدمات داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتجهيزاته الفنية والطبية، وجهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم الرعاية للمواطنين، مضيفا أن الوزارة تضع هدف تحسين تجربة المريض في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار إلى إشادة الدكتور محمد الطيب بالموقع الجغرافي لمستشفى دمياط التخصصي، الذي يُسهّل وصول المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، مؤكداً أهمية الاستغلال الأمثل للموقع والبنية التحتية بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات الطبية، كما وجه بإعادة تخطيط المستشفى بالكامل لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والإمكانيات المتاحة، مما يساهم في تحسين تجربة المريض وتوفير رعاية صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور محمد الطيب أن مستشفى دمياط التخصصي يُعد من الصروح الطبية المهمة بالمحافظة، ويُمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية؛ مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى عقد نائب الوزير اجتماعاً مع مرافقيه عقب انتهاء الجولة، لمناقشة خطة التطوير ورفع الكفاءة الفنية والبشرية، بما يتماشى مع متطلبات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، كما وجه بتحديث نظم الميكنة والتحول الرقمي لربط المستشفى إلكترونياً ضمن الشبكة القومية للمنشآت الصحية.

رافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور احمد رزق نائب رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصه، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط الدكتور محمد الغباشي، مدير ادارة القوافل العلاجية بالوزارة.

