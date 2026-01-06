قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
دعاء 17 شهر رجب يفرج الله همك.. ردده في وقت الفجر
مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا بلطجة دولية
مستقبل الطاقة النظيفة.. كيف تعيد "المعادن الحرجة" تشكيل ملامح الصناعات الخضراء؟
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاصمة على موعد مع فرحة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد اليوم

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

في أجواء يملؤها الرجاء والفرح، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، العيد الذي يحمل رسالة السلام والمحبة، ويجدد الإيمان والأمل في نفوس المؤمنين.

قداس عيد الميلاد

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد، في تمام الساعة السابعة مساء، بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في القداس عدد من أصحاب النيافة الآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور جموع غفيرة من أبناء الكنيسة. 

كما يشهد القداس حضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، في إطار حرص الدولة على مشاركة الأقباط احتفالاتهم الدينية، وتأكيدا لقيم المواطنة والمحبة.

ويتناول قداسة البابا في كلمته معاني الميلاد المجيد، وما يحمله من دعوة للسلام ونبذ العنف، وترسيخ قيم المحبة والعطاء، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل خير الوطن.

وعلى هامش الاحتفال، أستقبل، أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني عددا من الزوار والمهنئين، حيث استقبل السيد وزير الخارجية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسته وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لقداسته بهذه المناسبة المباركة.

وتتواصل استقبالات المهنئين بالمقر البابوي، في أجواء تعكس وحدة النسيج الوطني، وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس قداس عيد الميلاد القداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

الشرنوبي

أول يوم في التلاتينات مختلف.. محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاده

لقاء الخميسي

أعوذ بالله من الغدر والخيانة.. منة القيعي تعلق على أزمة لقاء الخميسي

ياسمينا العبد

الحلقة 22.. ياسمينا العبد العقل المدبر في مسلسل ميد ترم

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد