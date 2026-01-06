العاصمة على موعد مع فرحة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد اليوم

في أجواء يملؤها الرجاء والفرح، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، العيد الذي يحمل رسالة السلام والمحبة، ويجدد الإيمان والأمل في نفوس المؤمنين.

قداس عيد الميلاد

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد، في تمام الساعة السابعة مساء، بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في القداس عدد من أصحاب النيافة الآباء المطارنة والأساقفة، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور جموع غفيرة من أبناء الكنيسة.

كما يشهد القداس حضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، في إطار حرص الدولة على مشاركة الأقباط احتفالاتهم الدينية، وتأكيدا لقيم المواطنة والمحبة.

ويتناول قداسة البابا في كلمته معاني الميلاد المجيد، وما يحمله من دعوة للسلام ونبذ العنف، وترسيخ قيم المحبة والعطاء، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل خير الوطن.

وعلى هامش الاحتفال، أستقبل، أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني عددا من الزوار والمهنئين، حيث استقبل السيد وزير الخارجية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسته وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لقداسته بهذه المناسبة المباركة.

وتتواصل استقبالات المهنئين بالمقر البابوي، في أجواء تعكس وحدة النسيج الوطني، وروح المحبة التي تجمع أبناء الشعب المصري.