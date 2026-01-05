البابا تواضروس يستقبل رئيس نادي القضاة ورئيس هيئة النيابة الإدارية للتهنئة بعيد الميلاد | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار أبو الحسين قايد، رئيس نادي قضاة مصر، يرافقه وفد من مجلس نادي القضاة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، الذي قدم التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه وفد من أعضاء الهيئة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.