يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل خدمات التصديق على المستندات والوثائق عبر مكاتب البريد، التي تقدمها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر وسريع.

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين التصديق على المستندات والوثائق من خلال مكاتب البريد، مع إتاحة حرية اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو عبر توصيلها إلى محل الإقامة أو مقر العمل.

خدمات التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد

وجاء إطلاق الخدمة في ضوء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الزحام داخل المصالح الحكومية.

دور الهيئة القومية للبريد

ويهدف البروتوكول إلى إسناد إجراءات التصديق على المستندات والوثائق إلى الهيئة القومية للبريد نيابة عن المواطنين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما يمنح النظام الجديد المستفيدين حرية اختيار آلية استلام المستندات المصدقة، سواء من خلال مكاتب البريد القريبة منهم أو عبر خدمة التوصيل إلى المنازل أو مقار العمل، وفقا لرغباتهم.

التوسع في تقديم الخدمة بالمحافظات

وفي هذا السياق، تعمل الوزارتان على التوسع التدريجي في تقديم خدمات التصديق عبر مكاتب البريد لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، مع الاستمرار في معالجة أي معوقات قد تواجه تفعيل الخدمة.

وتشمل الجهود المشتركة تنظيم برامج وورش عمل تدريبية للعاملين، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة تطوير آليات التصديق عبر مكاتب البريد وتعظيم الاستفادة منها.

سيارات بريد متنقلة لتخفيف الزحام

كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، بهدف الحد من التكدس، وتسريع إجراءات التصديق، ورفع معدلات الكفاءة، في إطار دعم منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

