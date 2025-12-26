موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد

يبحث عدد كبير من المواطنون، عن تفاصيل خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد، التي توفرها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد

وتتيح الخدمة للمواطنين، التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد، وحرية اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو من خلال توصيلها إلى محل الإقامة أو مقر العمل.

خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية.

خدمات التصديق

التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد

ويأتي ذلك لإتاحة خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.

الهيئة القومية للبريد

ويهدف البروتوكول إلى تولي الهيئة القومية للبريد جميع إجراءات التصديق نيابة عن المواطنين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير تجربة خدمية أكثر سهولة ويسر.

مكاتب البريد

اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة

كما يمنح المستفيدين حرية اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو من خلال توصيلها إلى محل الإقامة أو مقر العمل، وفقا لاختياراتهم.

وفي هذا السياق، تعمل الوزارتان على التوسع التدريجي في تقديم الخدمة لتشمل مختلف مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.

وتستمر الجهود المشتركة لمعالجة أي معوقات قد تعترض تفعيل الخدمة، وذلك من خلال تنظيم برامج وورش عمل تدريبية للعاملين، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة تطوير آليات التصديق عبر مكاتب البريد وتعظيم الاستفادة منها.

خدمات التصديق عبر مكاتب البريد

توفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية

كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، بما يحد من التكدس، ويسرع من تقديم الخدمة، ويحقق أعلى معدلات الكفاءة ضمن منظومة الدولة الرقمية.