قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباه نزيف في المخ.. ضبط ربة منزل تعدت علي مدرسة بالمنوفية
مصر تنظم قافلة سياحية كبرى ببكين وشنغهاي بالتعاون مع منظم رحلات صيني
محافظ المنوفية: ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر بشبين الكوم وتحرير 214 محضرا تموينيا
الإنتاج الحربي: تلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال بجودة عالمية وأسعار تنافسية
سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب
توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد

خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد
خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون، عن تفاصيل خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد، التي توفرها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد

وتتيح الخدمة للمواطنين، التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد، وحرية اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو من خلال توصيلها إلى محل الإقامة أو مقر العمل.

خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد

 وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية. 

خدمات التصديق 

التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد

ويأتي ذلك لإتاحة خدمات التصديق على المستندات والوثائق للمواطنين عبر مكاتب البريد، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.

الهيئة القومية للبريد

ويهدف البروتوكول إلى تولي الهيئة القومية للبريد جميع إجراءات التصديق نيابة عن المواطنين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير تجربة خدمية أكثر سهولة ويسر. 

مكاتب البريد

اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة

كما يمنح المستفيدين حرية اختيار طريقة استلام المستندات المصدقة، سواء من أقرب مكتب بريد أو من خلال توصيلها إلى محل الإقامة أو مقر العمل، وفقا لاختياراتهم. 

وفي هذا السياق، تعمل الوزارتان على التوسع التدريجي في تقديم الخدمة لتشمل مختلف مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.

وتستمر الجهود المشتركة لمعالجة أي معوقات قد تعترض تفعيل الخدمة، وذلك من خلال تنظيم برامج وورش عمل تدريبية للعاملين، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة تطوير آليات التصديق عبر مكاتب البريد وتعظيم الاستفادة منها.

خدمات التصديق عبر مكاتب البريد

توفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية

 كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، بما يحد من التكدس، ويسرع من تقديم الخدمة، ويحقق أعلى معدلات الكفاءة ضمن منظومة الدولة الرقمية.

مكاتب البريد التصديق على المستندات العاملون بالخارج التصديق علي المستندات المستندات الوثائق عبر مكاتب البريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

ترشيحاتنا

للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69" محافظ بورسعيد يستقبل وزراء الأوقاف و التعليم العالي ومفتي الديار

الاحتفال بعيد النصر.. محافظ بورسعيد يستقبل وزيري الأوقاف والتعليم العالي والمفتي

قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية مجانية تُقدم أكثر من 3100 خدمة لأهالي قرية تزمنت الشرقية

رئيس مركز أبوتيج يتابع أعمال قافلة طبية نزلة كعب

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد