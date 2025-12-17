محافظ البحر الأحمر يتيح التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إتاحة خدمة التصديق على المستندات الرسمية من خلال مكاتب البريد بالمحافظة، في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى السفر خارج نطاق المحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الخدمة الجديدة تُمكّن المواطنين من التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوب التصديق عليها، حيث يتولى مندوبو البريد نقلها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة أو إلى أقرب مكتب تصديقات متاح، لاستكمال الإجراءات المعتمدة وفق القواعد المنظمة.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من التصديق، يتم تسليم المستندات للمواطن إما من خلال مكتب البريد أو عبر التوصيل إلى محل إقامته، وفقًا لرغبته، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمة وتقليل الوقت والجهد المبذولين.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، لا سيما المرتبطة بالإجراءات القنصلية والتصديقات الرسمية.

وأضاف أن محافظة البحر الأحمر تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، والتوسع في الحلول الرقمية والخدمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء الحكومي.