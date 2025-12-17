قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ البحر الأحمر يتيح التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد

ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إتاحة خدمة التصديق على المستندات الرسمية من خلال مكاتب البريد بالمحافظة، في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة القومية للبريد، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى السفر خارج نطاق المحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن الخدمة الجديدة تُمكّن المواطنين من التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوب التصديق عليها، حيث يتولى مندوبو البريد نقلها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة أو إلى أقرب مكتب تصديقات متاح، لاستكمال الإجراءات المعتمدة وفق القواعد المنظمة.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من التصديق، يتم تسليم المستندات للمواطن إما من خلال مكتب البريد أو عبر التوصيل إلى محل إقامته، وفقًا لرغبته، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمة وتقليل الوقت والجهد المبذولين.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، لا سيما المرتبطة بالإجراءات القنصلية والتصديقات الرسمية.

وأضاف أن محافظة البحر الأحمر تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، والتوسع في الحلول الرقمية والخدمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء الحكومي.

اخبار البحر الاحمر اخبار الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

فيلم الست

مي عز الدين تدعم الفنانة منى زكي بسبب انتقادات فيلم الست

كارولين عزمي

جمبسوت باللون الأحمر...كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

سلوي عثمان

رمضان 2026.. سلوى عثمان تتعاقد على "أب ولكن"

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

