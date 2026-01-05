قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

درجة الحرارة 6 .. أجواء شديدة البرودة بهذه المحافظات غدا| الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الثلاثاء 6 يناير 2026، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة مائية تغطي الطرق صباحا

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تكوّن شبورة مائية من الساعة الثالثة حتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس غدا، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح معتدلة، بينما يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة غدا

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 – الصغرى 11

الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 10

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 12

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح منهج القرآن في تربية الأبناء وبناء المستقبل

النبي محمد

كيف أسس النبي الأمان النفسي داخل البيت؟.. عالم بالأوقاف يوضح

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي

أدعية قبل النوم ثابتة عن النبي .. لا تغفل عن ثوابها

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد