درجة الحرارة 6 .. أجواء شديدة البرودة بهذه المحافظات غدا| الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الثلاثاء 6 يناير 2026، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة مائية تغطي الطرق صباحا

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تكوّن شبورة مائية من الساعة الثالثة حتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس غدا، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح معتدلة، بينما يكون البحر الأحمر خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر.

درجات الحرارة غدا

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 – الصغرى 11

الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 – الصغرى 10

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 10

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6

جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 12