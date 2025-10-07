قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة والسكان يزور مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة
من جديد ..صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
الجيش السوري وقسد يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب
مصرع شخص وإصابة أخرى في اصطدام سيارة بالرصيف بالطريق الدائري في قليوب
جوتيريش: ندعو لاغتنام فرصة «اقتراح ترامب» لإنهاء حرب غزة
تعرف على أماكن الكشف الطبي وإجراء التحاليل لمرشحي مجلس النواب بالقليوبية
سقوط 7 مصابين بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات
إعلام عبري: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
7 أكتوبر.. حرب مستمرة وضحايا مفقودون وجهود دولية لوقف الإبادة والمجاعة
الخارجية: نحرز تقدما كبيرا لإنهاء الحرب على قطاع غزة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب بسوريا بعد تصاعد كبير للعنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ناعيا أحمد عمر هاشم : جمع بين العلم الراسخ والعمل الصالح

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

 نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، العلّامة الجليل، المحدثّ البليغ الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أحد أبرز أعلام الحديث الشريف والدعوة الإسلامية في العصر الحديث؛ الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء.

وقال وزير الأوقاف، في بيان: “كان الفقيد – رحمه الله –علمًا من أعلام الأزهر الشريف، جمع بين العلم الراسخ والعمل الصالح، وأفنى عمره في خدمة سنة النبي ﷺ ونشر تعاليم الإسلام السمحة، وأسهم بعلمه وجهده في بناء أجيال من العلماء والدعاة. كما كان الفقيد آية في الحكمة والبلاغة والوطنية؛ وخطيبًا مفوهًا، ومديرًا قديرًا، ومعطاء صبورًا؛ وما أعظم الشواهد والشاهدين على ما قدم وبذل، والله خير الشاهدين”.

وأضاف البيان: “وإذ ينعى الوزير هذا العلَم المتفرد الذي عزّ نظيره، فإنه يتقدم باسمه وباسم أبناء وزارة الأوقاف جميعًا، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وإلى علمائه وطلابه ومحبيه في شتى أنحاء العالم، وإلى الأزهر الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه عن علمه ودعوته خير الجزاء، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يقيض من طلابه من يواصل مسيرته العلمية، ويعيد في الأمة نفَسَه الطاهر وعلمه الوافر”.

أحمد عمر هاشم نعي وفاة أحمد عمر هاشم جنازة أحمد عمر هاشم احمد عمر هاشم وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

رياض الخولي

تكريم رياض الخولي والإسباني رافايل بينيتو وإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للقاهرة الدولي للمونودراما

محمد الحلو

الثقافة تحتفل بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بمشاركة شاكر والحلو بدار الأوبرا المصرية

النجم القدير علي الحجار مع أوركيد سامي

أبويا السبب.. علي الحجار يكشف لأول مرة عن سر دخوله عالم الفن|خاص

بالصور

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد