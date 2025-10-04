أسامة الأزهري ينعى اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف الأسبق

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اللواء ماجد غالب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف الأسبق.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ .

من ناحية أخرى أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل للعام الدراسي (2025م–2026م)، بمشاركة 20880 مسجدًا، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة العلمية والدعوية والتربوية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، وترسيخ مفاهيم الدين الصحيح والمجتمع الراشد، بما يُسهم في تكوين جيل واعٍ قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة.

ويتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية ودروسًا تربوية ودينية، إضافة إلى مسابقات تعليمية وتوزيع مواد تشجيعية، مع متابعة أثر الأنشطة لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز الانتماء الوطني وغرس القيم الإسلامية منذ الصغر.

ويأتي البرنامج استمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في مكافحة التطرف الفكري والديني، مع التركيز على تنمية شخصية الأطفال الوطنية والدينية منذ مراحلهم المبكرة.