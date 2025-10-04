قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
ديني

أسامة الأزهري ينعى اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف الأسبق

عبد الرحمن محمد

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اللواء  ماجد غالب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف الأسبق.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ .

من ناحية أخرى أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل للعام الدراسي (2025م–2026م)، بمشاركة 20880 مسجدًا، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة العلمية والدعوية والتربوية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، وترسيخ مفاهيم الدين الصحيح والمجتمع الراشد، بما يُسهم في تكوين جيل واعٍ قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة.

ويتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية ودروسًا تربوية ودينية، إضافة إلى مسابقات تعليمية وتوزيع مواد تشجيعية، مع متابعة أثر الأنشطة لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز الانتماء الوطني وغرس القيم الإسلامية منذ الصغر.

ويأتي البرنامج استمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في مكافحة التطرف الفكري والديني، مع التركيز على تنمية شخصية الأطفال الوطنية والدينية منذ مراحلهم المبكرة.

الأوقاف هيئة الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري نعي اللواء ماجد غالب

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

توقيع مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمة العربية للسياحة

رئيس الجامعة الأمريكية

رئيس الجامعة الأمريكية: منحة ساويرس تضمن تعليما مجانيا لـ 5 طلاب مصريين سنويًا

قادرون باختلاف

المديرة التنفيذية لـ"قادرون باختلاف" تترأس اجتماعًا لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

