خطيب الأوقاف: خاب وخسر من وصف الوطن بأنه حفنة من تراب.. فيديو

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن من نعم الله على عباده نعمة الأوطان، فالوطن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ولا تساوم بالأموال، بل تبذل لأجلها الأموال.

قيمة الوطن

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن الاوطان قصة عشق أزلية مكتوبة بدماء وأرواح الشهداء، منوها أن الوطن أرض سقاه العرق حصنها الشرف صانتها التضحية، فما بالكم إذا كان الوطن هو مصرنا الغالية التي قال عنها نبي الله يوسف "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

وأشار إلى أن كلمة الوطن كلمة عظيمة تتجسد في معانيها كلمات جليلة، خاب وخسر من وصف الوطن بأنه حفنة من تراب.

وتابع: هاهو الجناب المحمدي صلوات الله وسلامه عليه، يعلمنا حب الأوطان وشرف الانتماء إليها وهو يرتبط بوطنه ارتباط الروح بالجسد، عندما أخرج من مكة مودعها قائلا "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك".

وأكد أن الوطن أغلى ما يضحى من أجله لما له من فضل كبير على الإنسان في تربيته وتنشئته وتعليمه وتثقيفه وحمايته، وإذا كان الوطن هو مهد الإنسان فلابد وأن يشعر الإنسان الصادق بحبه لهذا الوطن، ردا لصنيعه واعترافا بجميله.