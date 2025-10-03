قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
ديني

خطيب الأوقاف: خاب وخسر من وصف الوطن بأنه حفنة من تراب.. فيديو

الدكتور نوح العيسوي
الدكتور نوح العيسوي
محمد شحتة

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن من نعم الله على عباده نعمة الأوطان، فالوطن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن ولا تساوم بالأموال، بل تبذل لأجلها الأموال.

قيمة الوطن

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن الاوطان قصة عشق أزلية مكتوبة بدماء وأرواح الشهداء، منوها أن الوطن أرض سقاه العرق حصنها الشرف صانتها التضحية، فما بالكم إذا كان الوطن هو مصرنا الغالية التي قال عنها نبي الله يوسف "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

وأشار إلى أن كلمة الوطن كلمة عظيمة تتجسد في معانيها كلمات جليلة، خاب وخسر من وصف الوطن بأنه حفنة من تراب.

وتابع: هاهو الجناب المحمدي صلوات الله وسلامه عليه، يعلمنا حب الأوطان وشرف الانتماء إليها وهو يرتبط بوطنه ارتباط الروح بالجسد، عندما أخرج من مكة مودعها قائلا "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك".

وأكد أن الوطن أغلى ما يضحى من أجله لما له من فضل كبير على الإنسان في تربيته وتنشئته وتعليمه وتثقيفه وحمايته، وإذا كان الوطن هو مهد الإنسان فلابد وأن يشعر الإنسان الصادق بحبه لهذا الوطن، ردا لصنيعه واعترافا بجميله.

الأوقاف خطيب الأوقاف خطبة الجمعة صلاة الجمعة الوطن الأوطان

فارادي
نيسان Z وتويوتا سوبزا
كارولين عزمي
ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

