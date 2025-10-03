بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر

نشرت الصفحة الرسمية بالأزهر الشريف، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر.

خطبة الجمعة اليوم

ويلقي خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين سابقًا، ومن علماء الأزهر الشريف، تحت عنوان: (مقومات النصر في الإسلام).

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «شرف الدفاع عن الأوطان» ليكون موحدًا على جميع المنابر بمختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف، الهدف من اختيار موضوع خطبة الجمعة هو ترسيخ معاني الانتماء والوعي بواجب حماية الوطن، والدفاع عن العرض والأرض، وبيان مكانة ذلك في الدين والشرع.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام الكامل بمضمون الخطبة وموضوعها المحدد سلفًا، وكذلك الالتزام بالوقت المقرر لها دون زيادة أو نقصان، في إطار سعي الوزارة إلى توحيد الرسالة الدعوية وترسيخ معاني الوطنية والدفاع عن البلاد عبر منابرها الرسمية.

