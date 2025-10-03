قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يارب احفظ حفظ مصر وأهلها.. دعاء وزير الأوقاف بعد صلاة الجمعة| فيديو
بعد خفض الفائدة.. شهادات ادخار بنك مصر لأفضل استثمار
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير
الميزانية مناسبة.. سامح حسين: فيلم استنساخ يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع
اليوم.. الأهلي يواجه مسار في بطولة دوري سيدات الكرة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-10-2025
ما مدى احتمالية غرق أراضى طرح النهر؟.. تحذيرات عاجلة في الدلتا وخبير يوضح التفاصيل
مؤشر خطير.. جليد يعكس تسارع الاحتباس الحراري العالمي| ما القصة؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم
أزهري: الدفاع عن الأوطان شرف ديني وواجب مقدس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

نشرت الصفحة الرسمية بالأزهر الشريف، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر.

خطبة الجمعة اليوم

ويلقي خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين سابقًا، ومن علماء الأزهر الشريف، تحت عنوان: (مقومات النصر في الإسلام).

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «شرف الدفاع عن الأوطان» ليكون موحدًا على جميع المنابر بمختلف المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف، الهدف من اختيار موضوع خطبة الجمعة هو ترسيخ معاني الانتماء والوعي بواجب حماية الوطن، والدفاع عن العرض والأرض، وبيان مكانة ذلك في الدين والشرع.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام الكامل بمضمون الخطبة وموضوعها المحدد سلفًا، وكذلك الالتزام بالوقت المقرر لها دون زيادة أو نقصان، في إطار سعي الوزارة إلى توحيد الرسالة الدعوية وترسيخ معاني الوطنية والدفاع عن البلاد عبر منابرها الرسمية.
 

