خطبة الجمعة مكتوبة اليوم.. تعرف على موضوعها

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «شرف الدفاع عن الأوطان» ليكون موحدًا على جميع المنابر بمختلف المحافظات.

موضوع خطبة الجمعة

وأكدت وزارة الأوقاف، الهدف من اختيار موضوع خطبة الجمعة هو ترسيخ معاني الانتماء والوعي بواجب حماية الوطن، والدفاع عن العرض والأرض، وبيان مكانة ذلك في الدين والشرع.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام الكامل بمضمون الخطبة وموضوعها المحدد سلفًا، وكذلك الالتزام بالوقت المقرر لها دون زيادة أو نقصان، في إطار سعي الوزارة إلى توحيد الرسالة الدعوية وترسيخ معاني الوطنية والدفاع عن البلاد عبر منابرها الرسمية.

افتتاحات المساجد

وتستعد وزارة الأوقاف اليوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025م لافتتاح (27) مسجدًا متنوعًا ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير.

وتتوزع هذه الافتتاحات على النحو التالي:

مسجدان جديدان تم إنشاؤهما وبناؤهما بالكامل، و(16) مسجدًا أُجري لها إحلال وتجديد شامل، إلى جانب (9) مساجد خضعت لأعمال الصيانة والتطوير، وهو ما يعكس حجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في خدمة بيوت الله.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية يوليو 2025 وحتى الآن بلغ (202) مسجدًا، منها (164) مسجدًا ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(38) مسجدًا جرى صيانتها وتطويرها.

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم إنشاؤه وإحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م قد وصل إلى (13,691) مسجدًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 23 مليارًا و805 ملايين جنيه، وهو رقم يعكس حجم الإنجاز الكبير خلال السنوات الماضية.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها غدًا تنوعًا جغرافيًا شمل عددًا من محافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

محافظة سوهاج: إحلال وتجديد مسجد أبو الهوى بمدينة طهطا، ومسجد المحطة ببندر البلينا، ومسجد التوحيد بنجع الماسخ بقرية بناويط – مركز المراغة.

محافظة البحيرة: إحلال وتجديد مسجد الأنوار المحمدية بقرية الصديق يوسف – مركز وادي النطرون، ومسجد عزبة الأقرع بقرية خمارة – مركز إيتاي البارود، ومسجد لحيمر البحري بقرية لحيمر – مركز الدلنجات، إضافة إلى صيانة مسجد الرحمن بقرية الزهيري العشرة – مركز أبو حمص.

محافظة الجيزة: إحلال وتجديد مسجد الأربعين بقرية بهبيت – مركز العياط، ومسجد الوحدة المحلية بقرية القبابات – مركز أطفيح.

محافظة أسيوط: إحلال وتجديد مسجد النور المبين بقرية المعابدة الغربية – مركز أبنوب، ومسجد آل البيت بقرية بني رافع – مركز منفلوط، وصيانة مسجد أولاد عبد القادر بنجع الربيعات بقرية أبو كريم – مركز ديروط.

محافظة الغربية: إحلال وتجديد مسجد البسيوني بمدينة بسيون.

محافظة كفر الشيخ: إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية بوريد – مركز سيدي سالم، وصيانة مسجد التوبة بعزبة الشرقي بقرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ، ومسجد الكبير بقرية نايف عماد – مركز سيدي سالم.

محافظة المنيا: إحلال وتجديد مسجد فانا بعزبة فانا بقرية حلوة – مركز مطاي.

محافظة دمياط: إحلال وتجديد مسجد الألفي بقرية كفر شحاته – مركز كفر سعد، وصيانة مسجد حماد بقرية البصارطة – مركز دمياط.

محافظة قنا: إحلال وتجديد مسجد السيدة زينب بالبطحة بقرية أبو عموري – مركز نجع حمادي، وصيانة مسجد أحمد عبد الله بعزبة البوصة – مركز نجع حمادي.

محافظة الفيوم: إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة قلمشاه – مركز إطسا، وإنشاء مسجد التوحيد بعزبة داوود – مركز طامية.

محافظة بني سويف: إنشاء مسجد الهدي النبوي بقرية بليفيا – مركز بني سويف.

محافظة الشرقية: صيانة مسجد الشهيد الظواهري بقرية شرشيمة – مركز ههيا.

محافظة جنوب سيناء: صيانة مسجد شهداء الروضة بحي "ابني بيتك" بمدينة طور سيناء.

محافظة الدقهلية: صيانة مسجد القعقاع بن عمرو التميمي (ابن تميم) – مركز المنزلة.

وتؤكد وزارة الأوقاف من خلال هذه الافتتاحات المتتابعة التزامها المستمر بإعمار وتطوير بيوت الله ماديًا وفكريًا وروحيًا، بما يواكب احتياجات المصلين ويوفر لهم أجواء إيمانية ملائمة في جميع أنحاء الجمهورية.