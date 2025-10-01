شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

مع اقتراب موعد صلاة الجمعة، الموافق 3 أكتوبر 2025م، 11 ربيع الآخر 1447هـ، بدأ المواطنون يتساءلون عن موضوع الخطبة غدا و المقرر من وزارة الأوقاف، والذي تعلنه الوزارة أسبوعيًا ليكون موحدًا على جميع المنابر بمختلف المحافظات.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان"، مؤكدة أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو ترسيخ معاني الانتماء والوعي بواجب حماية الوطن، والدفاع عن العرض والأرض، وبيان مكانة ذلك في الدين والشرع.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام الكامل بمضمون الخطبة وموضوعها المحدد سلفًا، وكذلك الالتزام بالوقت المقرر لها دون زيادة أو نقصان، في إطار سعي الوزارة إلى توحيد الرسالة الدعوية وترسيخ معاني الوطنية والدفاع عن البلاد عبر منابرها الرسمية.

فرص عمل قيادية بالأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف عن بدء تلقي طلبات الترشح لشغل مجموعة من المناصب القيادية والإشرافية داخل الديوان العام، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

المناصب القيادية المطروحة

رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية

مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

مدير مديرية "بالمستوى أ" بمحافظات (قنا – أسوان – الفيوم – سوهاج – الإسماعيلية).

المناصب الإشرافية المتاحة

مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقرير والنشر الإلكتروني

مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات

مدير إدارة الأضرحة والمدافن

مدير إدارة الإعانات

مدير إدارة الحجج والسجلات

مدير إدارة الخبراء والمحاسبة

مدير إدارة البحث الاجتماعي

مدير إدارة القرض الحسن

مدير إدارة حسابات الأملاك

مدير إدارة حسابات الأوقاف

مدير إدارة متابعة وحصر الأملاك

شروط التقدم والمستندات المطلوبة

المؤهل العلمي والتقارير الخاصة بتقييم الأداء خلال السنوات السابقة.

مدة الخبرة العملية.

الدورات التدريبية موثقة ببيانات المدة والمكان والنوع.

العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر أو التقدير.

بيان بالجزاءات (إن وجدت).

ملف بإنجازات المتقدم ومشاركاته في المؤتمرات أو البحوث، إضافة إلى خبراته في الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.

مقترحات عملية لتطوير الوحدة أو أنشطتها.

عدد (7) صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

بالنسبة للمتقدمين من خارج الوزارة: أصل المؤهل العلمي، شهادة خبرة، شهادة ميلاد، وشهادة الخدمة العسكرية.

بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالأوقاف والمديريات: تقديم بيان حالة وظيفية معتمد من الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

ويشترط أن يُقدَّم الملف في صورة أصل و6 نسخ، بحيث يتضمن الملف الأساسي جميع المستندات الأصلية، على أن ترفق نسخة مطابقة مع كل غلاف فرعي.