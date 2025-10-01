قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

موضوع خطبة الجمعة غدا
موضوع خطبة الجمعة غدا
عبد الرحمن محمد

مع اقتراب موعد صلاة الجمعة، الموافق 3 أكتوبر 2025م، 11 ربيع الآخر 1447هـ، بدأ المواطنون يتساءلون عن موضوع الخطبة غدا و المقرر من وزارة الأوقاف، والذي تعلنه الوزارة أسبوعيًا ليكون موحدًا على جميع المنابر بمختلف المحافظات.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان"، مؤكدة أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو ترسيخ معاني الانتماء والوعي بواجب حماية الوطن، والدفاع عن العرض والأرض، وبيان مكانة ذلك في الدين والشرع.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام الكامل بمضمون الخطبة وموضوعها المحدد سلفًا، وكذلك الالتزام بالوقت المقرر لها دون زيادة أو نقصان، في إطار سعي الوزارة إلى توحيد الرسالة الدعوية وترسيخ معاني الوطنية والدفاع عن البلاد عبر منابرها الرسمية.

فرص عمل قيادية بالأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف عن بدء تلقي طلبات الترشح لشغل مجموعة من المناصب القيادية والإشرافية داخل الديوان العام، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية.

المناصب القيادية المطروحة

  • رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
  • رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
  • رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية
  • مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم
  • مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية
  • مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
  • مدير مديرية "بالمستوى أ" بمحافظات (قنا – أسوان – الفيوم – سوهاج – الإسماعيلية). 

المناصب الإشرافية المتاحة

  • مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقرير والنشر الإلكتروني
  • مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
  • مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات
  • مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
  • مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات
  • مدير إدارة الأضرحة والمدافن
  • مدير إدارة الإعانات
  • مدير إدارة الحجج والسجلات
  • مدير إدارة الخبراء والمحاسبة
  • مدير إدارة البحث الاجتماعي
  • مدير إدارة القرض الحسن
  • مدير إدارة حسابات الأملاك
  • مدير إدارة حسابات الأوقاف
  • مدير إدارة متابعة وحصر الأملاك

شروط التقدم والمستندات المطلوبة

  • المؤهل العلمي والتقارير الخاصة بتقييم الأداء خلال السنوات السابقة.
  • مدة الخبرة العملية.
  • الدورات التدريبية موثقة ببيانات المدة والمكان والنوع.
  • العلاوات التشجيعية وخطابات الشكر أو التقدير.
  • بيان بالجزاءات (إن وجدت).
  • ملف بإنجازات المتقدم ومشاركاته في المؤتمرات أو البحوث، إضافة إلى خبراته في الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.
  • مقترحات عملية لتطوير الوحدة أو أنشطتها.
  • عدد (7) صور شخصية حديثة مقاس 4×6.
  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • بالنسبة للمتقدمين من خارج الوزارة: أصل المؤهل العلمي، شهادة خبرة، شهادة ميلاد، وشهادة الخدمة العسكرية.
  • بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالأوقاف والمديريات: تقديم بيان حالة وظيفية معتمد من الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

ويشترط أن يُقدَّم الملف في صورة أصل و6 نسخ، بحيث يتضمن الملف الأساسي جميع المستندات الأصلية، على أن ترفق نسخة مطابقة مع كل غلاف فرعي.

خطبة الجمعة شرف الدفاع عن الأوطان موعد صلاة الجمعة صلاة الجمعة فرص عمل قيادية بالأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

وزير العدل يشيد باعتراض الرئيس على المادة السادسة.. والعمل بالإجراءات الجنائية من أكتوبر 2026

هشام حسين

برلماني: جهود صندوق مكافحة الإدمان تؤكد جدية الدولة لحماية الشباب

الدكتورة إيناس عبد الحليم

برلمانية: "HFMD" فيروس موسمي.. والوقاية تبدأ من المنزل قبل المدرسة

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد