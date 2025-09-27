وزير الأوقاف يناقش مع مسئولي الإرشاد الديني بالمديريات الإقليمية خطة العمل الدعوي للعام القادم

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ضرورة الابتكار والتطوير والتجديد مع النزول إلى أرض الواقع وميدان الدعوة، لاكتشاف المتميزين من الأئمة في مختلف المجالات سواء في الحوار أو القدرة على التواصل المجتمعي، أو حسن الأداء الصوتي، أو التجديد الفقهي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الأوقاف، اليوم بمسئولي ملف الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني؛ والدكتور عبد الرحيم عمار مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، للوقوف على خطة العمل الدعوي المزمع تنفيذها خلال العام القادم بما يتضمن إقامة فعاليات دعوية جديدة، إلى جانب المجالس العلمية القائمة، وندوات الحوار الفكري، ودوري الأئمة النجباء، والكتابة في مجلة "تعايش" التي ستصدر نصف سنوية عن القطاع الديني.

كما فتح الوزير حوارًا مباشرًا مع الحاضرين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تفعيل بعض الأنشطة الدعوية، مثل: القوافل الدعوية، والندوات العلمية، ومجالس الإقراء، وغيرها.

وأكد الوزير ضرورة تذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه العمل، مشددًا على أن مسئولي الملف الدعوي في المديريات مسئولون مع مديري المديريات وكل المعاونين عن تنفيذ الخطة الدعوية بالصورة التي تليق بالدولة المصرية، وبما يعكس رسالة الوزارة في خدمة الدعوة والوطن.

